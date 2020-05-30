Главное счастье – жить без войны

Участник Великой Отечественной войны Егор Кузьмин прошел пол-Европы, был непосредственным участником штурма Берлина.

Жизненный путь Егора Лаврентьевича во многом схож с биографиями других фронтовиков. Родился он в селе Тарханка Глубоковского района в 1907 году. Родители его были простыми крестьянами: на небольшом участке земли пахали, сеяли, чтобы прокормить большую семью. Времена были тяжелые, жизнь крестьянина была исключительно суровой.

В конце 20-х годов прошлого столетия семья Кузьминых одной из первых вступила во вновь созданный колхоз. Мирная жизнь сельчан только начала налаживаться, как в июне 1941 года ее нарушила весть о нападении фашистской Германии. Война вошла в каждый дом.

34-летний Егор Лаврентьевич неоднократно просился на фронт, но всякий раз получал отказ, так как в колхозе некому было работать. Днем и ночью, без выходных, там трудились в основном женщины и дети. Себе во всем отказывали – старались отправить на фронт как можно больше продуктов, теплых вещей для солдат. Еды не хватало, одежду донашивали старую, но никто не обижался, все старались внести свой вклад в победу над врагом.

В 1943 году Егора Кузьмина призывали в ряды Красной Армии, которая к этому времени вела военные действия в районе Брянска, где новобранец Кузьмин и принял боевое крещение. После нескольких дней подготовки необстрелянные солдаты были отправлены на передовую в составе 50-й армии. В польском направлении шли ожесточенные бои, фашисты всеми силами удерживали свои позиции. Задача для красноармейцев была поставлена четкая – форсировать реку Десну северо-западнее и южнее Брянска, освободить город и продолжать наступление на Гомель.

Главный удар наносился из района Кирова на юго-запад, во фланг брянской группировки врага. В наступление 50-я армия перешла 7 сентября после короткой, но мощной артиллерийской и авиационной подготовки.

Рядовой Кузьмин был в первых рядах атакующих войск. Внезапность удара обеспечила им успех: оборона противника сразу же была прорвана. Вперед устремились части Красной Армии, вышли к Десне и захватили вражеский плацдарм на ее правом берегу к северо-западу от Брянска. Усиливая натиск, советские войска 17 сентября освободили города Брянск и Бежицу.

«Легких побед не бывает», – часто повторял ветеран, когда делился воспоминаниями о своем первом боевом опыте. Именно на нем убедился рядовой Кузьмин, насколько тяжел солдатский труд. Порой несколько месяцев шли упорные бои за высоты, считавшиеся неприступными опорными пунктами вражеской обороны. Но мужество наших воинов преодолевало и эти преграды.

Далее боевой путь рядового Кузьмина пролёг через Белоруссию. Солдат освобождал польский народ от фашистских оккупантов. Войска 1-го Белорусского фронта, в составе которого продолжил воевать Егор Лаврентьевич,

18 января завершили уничтожение вражеских войск, окруженных к западу от Варшавы. За эти бои наш земляк был награжден медалью «За отвагу».

29 января войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова вступили на территорию Германии. Рядовой Кузьмин испытал чувство радости и глубокого удовлетворения: фашисты посеяли ветер – теперь пожинали бурю.

Перед солдатами поставили задачу – разгромить силы противника, обороняющие восточные подступы к столице, и захватить Берлин.

К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вошли в район рейхстага. Попытка взять с ходу главное здание города оказалась неудачной – его защищала пятитысячная армия. Перед зданием был вырыт противотанковый ров, заполненный водой, что затрудняло лобовую атаку. На Королевской площади не оказалось артиллерии крупного калибра, способной сделать бреши в его мощных стенах. Несмотря на большие потери, все солдаты, способные атаковать, были собраны в сводные батальоны на первой линии для последнего решающего броска.

Ранним утром 1 мая 1945 года над рейхстагом был поднят штурмовой флаг, однако бой за рейхстаг продолжался еще весь день, и только 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистов.

Рядовой солдат Победы Егор Лаврентьевич Кузьмин был награжден медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Вернувшись домой, фронтовик долгие годы работал в родном колхозе. За честность, трудолюбие и преданность родной земле снискал глубокое уважение своих односельчан.

С болью в сердце бывший фронтовик вспоминал страшные военные годы и часто повторял: «Главное счастье – жить без войны».

Аида Жумекенова