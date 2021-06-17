Главное для абитуриентов

Абитуриентов, которые желают поступить в колледжи Восточного Казахстана, в этом году ждут перемены. При поступлении в учебные заведения технического и профессионального образования введён ряд новшеств.

Подробно об изменениях рассказала в ходе пресс-конференции руководитель отдела ТиПО Управления образования ВКО Гульмира Искакова. По её словам, если раньше комиссия распределяла места госзаказа по колледжам, то в этом году реализуется проект «Деньги за студентом», когда абитуриент сам выбирает, в какой из колледжей пойти учиться, – туда и будет направлен бюджет.

Зачисление на обучение по государственному заказу в организации ТиПО по рабочим квалификациям, а также для тех, кто окончил колледж по рабочей квалификации и собирается продолжать обучение по специальности среднего звена этого же профиля, осуществляется по заявлениям. То есть необходимо подать документы напрямую в колледж или через платформу egov.kz.

Зачисление на обучение в колледжи по специальности среднего звена, прикладного бакалавриата осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе.

Абитуриенты, поступающие на обучение по государственному заказу, должны пройти профессиональную диагностику через информационную систему Управления образования. По результатам предоставляются рекомендации по выбору специальностей и карты профессий к рекомендуемым специальностям.

Ещё одним новшеством будет отсутствие вступительных экзаменов. Лишь ребята, поступающие на обучение в рамках государственного заказа по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут направляться для сдачи специальных или творческих экзаменов.

Кроме того, если раньше при подаче заявления на конкурс абитуриент выбирал один колледж и одну специальность, теперь он имеет право выбрать до четырёх колледжей и аналогичное количество специальностей, квалификаций.

Конкурс теперь проводится информационной системой Управления образования путём автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с аттестатом.

– Средний балл оценок для поступающих на базе девяти классов формируется из оценок по казахскому или русскому языку, двум предметам по профилю специальности. Для поступающих на базе 11 классов – из оценок по казахскому или русскому языку, истории Казахстана и двум предметам по профилю специальности. Для поступающих на педагогические, медицинские и творческие специальности – к этим оценкам ещё добавляются баллы за специальные экзамены, – отмечает Гульмира Искакова.

Если абитуриент решил поступать в колледж, то ему необходимо зайти на сайт www.egov.kz в раздел «Образование» и подать заявку на поступление в колледж или зайти на сайт vko-abiturient.kz и подать заявку там. Абитуриент должен предоставить заявление о приёме документов, подлинник документа об образовании, фотографии размером 3х4, медицинскую справку. Иностранцы и лица без гражданства также представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания.

Зачисление в колледж на очную форму обучения проводится до 31 августа, на вечернюю и заочную формы обучения – до 30 сентября.

В целом в этом году выделено свыше шести тысяч мест государственного заказа из местного бюджета, из них на специальности среднего звена – более четырёх тысяч мест, на рабочие специальности – свыше двух тысяч мест.

Вся необходимая информация размещена на сайте Управления образования ВКО.

Дарья Антон