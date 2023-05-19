Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Китай» является очень важным историческим событием. Глава государства поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за прекрасную организацию мероприятия и традиционное гостеприимство.
Он отметил, что сегодня Китай продолжает укреплять свой статус мировой державы и играет ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, является локомотивом экономического и технологического развития, сообщает Аkorda.kz.
Он сообщил, что за годы Независимости было привлечено более 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом инвестиции на сумму более 23 миллиардов долларов привлечены из Китая. Президент отметил, что Казахстан готов и дальше активно сотрудничать в инвестиционной сфере.
В своем выступлении Глава нашего государства представил приоритетные направления сотрудничества, которые требуют от лидеров стран региона совместных усилий. Первым из них названо увеличение товарооборота.
За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов. Стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан (31 млрд долларов). Считаю, что имеются в наличии все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году. Важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям. В прошлом месяце, после трехлетнего простоя из-за пандемии, мы возобновили работу Международного центра торговли «Хоргос» на казахско-китайской границе. Приглашаю все центральноазиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба. В наших планах – строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе, с учетом накопленного опыта в этой сфере, – сказал Президент Казахстана.
По его мнению, дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, в которой Китай является мировым лидером.
Еще одним приоритетом Президент считает развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Как он отметил, ровно десять лет назад в Астане Председатель Си Цзиньпин изложил концепцию мегапроекта «Пояса и Пути». За прошедшее время эта инициатива доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе.
По его словам, углубление промышленной кооперации призвано стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии. Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению.
Он полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере энергетики, в частности, в нефтегазовом секторе. В рамках наращивания экспорта нашей нефти планируется повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан – Китай.
На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи для нас большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Надеемся на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент далее отметил важность сотрудничества в сельском хозяйстве. Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.
Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга. Исходя из общих интересов, предлагаю учредить Совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли «Хоргос». Отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу АПК. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы, – подчеркнул Глава государства.
Он также обратил внимание на развитие культурно-образовательных связей и сферы туризма. По его словам, тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней. Глава государства считает, что это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами.
– Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам. Предлагаю создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. Это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии. Кроме того, свою лепту в укрепление культурно-гуманитарных связей вносит сотрудничество между регионами, в частности, развитие института городов-побратимов. Вчера мы официально установили побратимские связи между городами Шымкентом и Сианем, а также нашими регионами – Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси. В городе Сиане открывается Генеральное консульство Казахстана. Наряду с этим важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодежью наших стран. Поэтому мы придаем исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров и развитию человеческого капитала. На данном этапе Казахстан активно работает над открытием в стране филиалов ведущих технических университетов мира, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим подчеркнута важность региональной безопасности и стабильности. Казахстан высоко ценит вклад Китайской Народной Республики в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Президент полагает, что неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что все высказанные им инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества стран региона. Поэтому важно неуклонно следовать стратегическому курсу взаимовыгодного партнерства. В завершение своего выступления Президент выразил готовность провести в нашей стране второй саммит «Центральная Азия – Китай».
На саммите также выступили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию и приняли Перечень инициатив. Следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.
После завершения официального мероприятия лидеры стран Центральной Азии и Китая совместно посадили деревья перед Центром международных конференций.