Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram сообщил о запуске в Усть-Каменогорске единственного в Казахстане завода по сортировке мусора. Производительность завода составляет 25 тонн в час, он полностью соответствует международным стандартам. Автоматизированная линия будет сортировать отходы на бумагу, пластик, металл и органику. Работа по модернизации системы сбора и переработки ТБО в регионе продолжится.

В областном центре прошла ярмарка сельхозпродукции Тарбагатайского района. Как отметил глава региона, она открыла традиционный сезон ярмарок, где жители города могут без посредников купить товар напрямую от производителей. На прилавках было представлено большое количество продовольственной продукции по ценам ниже рыночной. На таких ярмарках можно не только приобрести продукты, но и ближе познакомиться с ремесленниками и творческими коллективами из разных районов Восточного Казахстана.

Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев с Днём духовного согласия. «30 лет назад, 18 октября 1992 года, в Алматы прошёл первый Всемирный конгресс духовного согласия, и эта дата стала точкой отсчёта для установления прочных связей и взаимопонимания между людьми различных национальных и социальных групп, политических и религиозных убеждений. Этот день стал символом милосердия и помощи ближнему. Важно, что тысячи людей из сотен стран стремятся сохранить духовную культуру во всем еёбогатстве и многообразии и передать потомкам», – написал глава региона на своей официальной странице в Instagram.

Аким ВКО сообщил о начале реализации масштабного для региона проекта – строительства зоны отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища близ посёлка Новая Бухтарма и благоустройства населённого пункта. В первую очередь предусмотрено строительство центральной аллеи с прогулочными зонами, вело- и беговыми дорожками, «сухим» фонтаном. В посёлке появится новый торговый центр, будет модернизирована система общепита, организованы места отдыха и развлечения для населения и туристов, кроме того, будет обустроен большой пляж, где смогут отдохнуть все желающие.