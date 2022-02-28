С января по декабрь 2021 года в регионе родилось 23 160 человек.

Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе.

Так, численность населения области на 1 января 2022 года по текущему учёту составила 1356,4 тысячи человек. При этом из них 852,5 тысячи человек, или 62,9 процента, проживают в городе, а 503,9 тысячи человек, или 37,1 процента, – в сельской местности.

Согласно данным о естественном движении населения, в январе-декабре 2021 года естественный прирост составил 4 321 человек (в 2020 г. – 5 888). За этот период родилось 23 160 человек (в 2020 г. – 22 543), умерло – 18 839 (в 2020 г. – 16 655).

Что касается миграции населения, общее число прибывших по всем потокам составило 34 500 человек, общее число выбывших – 46 179 человек. В результате сложилось отрицательное сальдо миграции (-11 679) человек.

– По межрегиональному миграционному потоку число прибывших из других регионов страны, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, уменьшилось на 10,7 процента, а выбывших – на 5,3 процента, – сообщили в департаменте. – Внутриобластная миграция в январе-декабре 2021 года стала на 8,9 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Ания Есмухамет