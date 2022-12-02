Есть такая профессия

Кто и как может стать адвокатом?

Азамат Омаров, Усть-Каменогорск

Отвечает на вопрос главный специалист отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению Департамента юстиции ВКО Айжан Нуртазина.

Адвокат – это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности.

Для того чтобы стать адвокатом, в первую очередь, необходимо пройти годичную стажировку в Коллегии адвокатов ВКО.

Лицо, изъявившее желание пройти стажировку, должно обратиться в Президиум коллегии адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки и приложить документы: копию удостоверения личности; копию диплома с приложением; копию трудовой книжки; личный листок; фото 3х4 (2 шт.); справки ОНД и ПНД; справку о наличии либо отсутствии судимости; адресную справку; личный листок по учёту кадров; квитанцию об оплате (10 МРП за месяц).

В случае положительного результата претенденты проходят аттестацию в аттестационной комиссии Департамента юстиции ВКО.

Перечень документов, необходимых для прохождения аттестации: заявление о допуске к аттестации установленной формы; форма сведений для прохождения аттестации на право занятия адвокатской деятельностью установленной формы.

После успешной сдачи аттестации претенденту на занятие адвокатской деятельностью необходимо обратиться к лицензиару, то есть в Министерство юстиции РК, для получения лицензии.