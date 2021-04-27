Есть ли жизнь без КСК?

До 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны передать совету многоквартирного жилого дома все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию. Управление многоквартирным домом ложится на плечи собственников квартир.

Напомним, что Закон РК по вопросам ЖКХ, направленный на урегулирование деятельности органов управления и содержания объектов кондоминиума, порядка его оформления, накопления денежных средств на капитальный ремонт общего имущества, участие в этих процессах самих собственников, в том числе с вовлечением непосредственно жилищной инспекции местных исполнительных органов, был принят в декабре 2019 года.

С этого года собственники квартир и нежилых помещений начали создавать объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ). Перейти на эти формы управления необходимо было до 7 января 2021 года. Но пандемия внесла свои коррективы. Поэтому у жильцов многоквартирных домов ещё есть больше года, чтобы принять решение.

По информации заместителя руководителя Управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день жилой фонд Восточного Казахстана составляет 5 619 многоквартирных домов, из них в этом году подлежат переходу на новые формы управления 4 497 домов.

Сейчас в регионе перешли на новые формы управления лишь 106 многоквартирных жилых домов, или два процента от общего количества домов. В области создано 14 объединений собственников имущества, в том числе два – в Усть-Каменогорске, четыре – в Семее, восемь – в районе Алтай. В большинстве случаев жильцы домов переходят на простые товарищества. Их в регионе создано 93, в том числе 65 – в Усть-Каменогорске, 28 – в Семее.

– В рамках общенационального плана мероприятий по Посланию Главы государства касательно реформы по внедрению института ОСИ в области в настоящее время утверждены графики по регистрации объектов кондоминиума и переходу на новые формы управления многоквартирными жилыми домами на 2021 год, графики проведения собраний по каждому дому, Дорожная карта по обеспечению перехода на новые формы управления в многоквартирных жилых домах. По итогам выполнения запланированных мероприятий ожидается, что до конца этого года будет обеспечен переход на новые формы управления домами, – сказал Нурлан Рамазанов.

Тем временем на столичном брифинге разъяснили пошаговый алгоритм перехода на ОСИ. Самый первый и, пожалуй, самый трудный шаг в процессе создания объединения собственников имущества – собрание жильцов. Если не удаётся собрать соседей, придётся провести письменный поквартирный опрос. Решение о проведении письменного опроса фиксируется протоколом и назначается время его проведения.

– Лист письменного опроса направляется нарочно либо посредством электронной почты каждому собственнику в течение семи календарных дней с даты объявления письменного опроса. Письменный опрос проводится в срок не более одного месяца с даты объявления собрания. Самое главное для жителей – правильно посчитать голоса жильцов, оформить протокол собрания и оформить полный пакет документов, который сдается в ЦОН для регистрации в качестве юридического лица, – рассказал заместитель председателя правления АО «КазЦентрЖКХ» Нурбек Сериков.

В Центр обслуживания населения необходимо сдать заявление, протокол с листами голосования, Устав по два экземпляра на государственном и русском языках, оплатить госпошлину и ждать решения.

– В случае выбора собственниками квартир формы управления – простое товарищество, необходимо заключение договора о совместной деятельности ПТ. Договор заключается всеми собственниками, и предоставляется простая письменная доверенность доверенному лицу ПТ для руководства совместной деятельностью, – отметил спикер.

Сейчас дорабатывается государственная база данных, чтобы заявки на регистрацию ОСИ можно было подавать в электронном виде.

При этом, учитывая большой поток обращений от граждан по созданию новых форм управления, «КазЦентрЖКХ» запустил телеграм-бот @kazcenter_zhkh_bot. Также вопросы могут поступать на платформу Suraqtar.kz. Помимо этого, актуализирован сайт «КазЦентрЖКХ» zhkh.kz. Там можно найти все информационные материалы по переходу на новые формы управления – буклеты, брошюры, флаеры, инфографики, видеоролики.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева