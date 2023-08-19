Есть договор, есть гарантии

Предоставление экологического отпуска, выплаты пособия по оздоровлению к ежегодному трудовому отпуску, оплата труда в выходные и праздничные дни или в ночное время…

Подобные вопросы, возникающие в трудовых отношениях, обговариваются при заключении или пересмотре коллективного трудового договора между администрацией предприятия или учреждения и трудовым коллективом. Своеобразной гарантией выполнения заключённых договорённостей выступает областное Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области, областными объединениями профсоюзов и объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей на 2021–2023 годы.

Как пояснила руководитель отдела контроля трудовых отношений Управления государственной инспекции труда ВКО Галия Токтасынова, областное Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей чётко определяет согласованные позиции всех заинтересованных сторон по основным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и связанные с ними экономические отношения.

Так, например, обговаривая в областном соглашении условия оплаты труда и уровень жизни населения, предусматривалось, что в течение нескольких лет, с 2021 по 2023 годы, каждая из сторон будет предпринимать комплекс мер, обеспечивающих дальнейшее повышение оплаты труда и уровня жизни населения, а также усиление социальной поддержки населения всего региона.

– Анализ исполнения условий областного соглашения показывает, что с начала 2023 года, по данным филиалов отраслевых профсоюзов, в раздел «Развитие социального партнёрства и социальной ответственности» внесены изменения в коллективные договоры 1349 предприятий и учреждений из 1453, входящих в Федерацию профсоюзов Республики Казахстан. Иными словами, около 93% предприятий, заключивших коллективные договоры, в начале текущего года пересмотрели фонды оплаты труда и другие выплаты для своих сотрудников, – пояснила Галия Токтасынова.

Отметим, что на текущий момент в Восточно-Казахстанской области заключены 5396 коллективных договоров. Этот показатель составляет 73,7% от общего количества действующих предприятий на территории области. Если говорить о крупных и средних предприятиях, то здесь заключение коллективных договоров происходит повсеместно.

На заседаниях областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений, обсуждаются вопросы исполнения заключённых договорённостей. И если наблюдаются нарушения коллективного договора, члены комиссии помогают предприятию выйти из сложной ситуации без потери социальных выплат и гарантий для работников.

Какие же изменения были внесены в коллективные договоры в текущем году? По словам Галии Токтасыновой, большая их часть касалась улучшения положения работников. Так, например, коллективные договоры предусматривали увеличение сумм выплат пособий для оздоровления к ежегодному трудовому отпуску в размере должностного оклада всем категориям рабочих, включая работников неквалифицированного труда, состоящих в штате государственных учреждений и казённых предприятий, а также в штате государственных предприятий на праве хозяйственного ведения. Работодатели области взяли на себя обязательство производить ежемесячную доплату и предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск вне зависимости от наличия экологического удостоверения всем работникам, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в зонах радиационного риска.

Также изменились и условия оплаты труда в случае простоя в работе. Если перерыв произошёл по причинам, не зависящим от работодателя и работника, то оплата труда осуществляется сотрудникам в размере не менее 50% от уровня средней зарплаты на предприятии. Если же по вине работодателя, – то не менее 75% от средней зарплаты работника.

Практически ежегодно на предприятиях области пересматривается уровень оплаты труда за сверхурочную работу в праздничные и выходные дни. Отметим, что в ночное время труд работника оценивается работодателем не ниже, чем в двойном размере, исходя из дневной ставки работника. При сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится работодателем не ниже 100% от установленной дневной (часовой) ставки работника.

Как отметила Галия Токтасынова, областное соглашение и коллективные договоры сегодня – это одна из реальных форм гарантий со стороны государства повышения уровня благосостояния населения, когда оплата труда, льготы и другие формы социальной поддержки работников гарантируются со стороны государства в содружестве с работодателями.

Екатерина Гуляева