ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА НА ЗЕМЛЕ

В Жарминском районе успешно работает первая в области солнечная электростанция.

В Восточно-Казахстанской области реализуется множество уникальных инновационных проектов зелёной экономики, которые как никогда актуальны. Все они направлены на развитие возобновляемых источников энергии, а также сокращение экологических рисков и экологических дефицитов. Один из них – солнечная электростанция в посёлке Жангизтобе Жарминского района. Её мощность составляет 30 мегаватт, а общая площадь – 66,6 гектара. Стоимость проекта – 17,5 миллиарда тенге.

Напомним, на территории республики действует не одна солнечная электростанция, а на Востоке запуск первой подобной станции состоялся относительно недавно – в октябре прошлого года. Ещё до реализации проекта ему пророчили статус одного из крупных объектов в рамках развития зелёной энергетики в Казахстане.

Это событие действительно стало очередным и весьма значительным шагом на пути увеличения доли возобновляемых источников энергии. С момента введения в эксплуатацию этого важного объекта прошло достаточно времени, чтобы оценить эффективность станции.

Мы решили узнать из первых уст о её нынешней деятельности. О нюансах эксплуатации первого в регионе подобного объекта рассказал начальник солнечной электростанции ТОО «Жангиз Солар» Аян Мысаев.

– Солнечная электростанция – экологически чистая, бесшумная, безопасная и удобная в эксплуатации установка, стопроцентно оправдывающая свою стоимость. Её запуск прошёл почти год назад. Можно сказать, что работа протекает успешно. Выработка энергии идёт по плану, – сообщил Аян Мысаев.

Срок службы такой электростанции около 30 лет. В течение этого длительного времени всего один килограмм солнечного кремния, израсходованного на строительство солнечной электростанции, может дать столько же энергии, сколько вырабатывает тепловая электростанция из 100 тонн нефти или атомная электростанция из одного килограмма обогащённого урана.

Сейчас на электростанции ТОО «Жангиз Солар» трудятся шесть человек. Работают посменно, сменяя друг друга раз в неделю. Начальник смены и два дежурных электрика осуществляют контроль, мониторинг за работой всего оборудования.

К слову, основную работу здесь выполняют солнечные панели, именно они преобразуют энергию Солнца в электрическую. Их на станции около 94 тысяч. Впрочем, такая техника, как инверторы, трансформаторы, тоже важна.

По словам Аяна Мысаева, в целом работа идёт вполне гладко, тем не менее, без трудностей не обходится. Одна из них заключается в неблагоприятных погодных условиях. Зимой панели задувает снегом.

– Этой зимой из-за снега сломалось около 68 массивов. Пришлось их восстанавливать. Теперь будем пользоваться приёмом снегозадержания. Создадим ограждение в южной части территории, так как ветер дует именно с юга, – рассказал Аян Мысаев.

Стоит отметить, использование солнечной энергии довольно выгодное дело. Поначалу оно требует определённых инвестиций, но в течение трёх или четырёх лет затраты должны окупиться. Это реальный и действенный способ экономии электроэнергии и сокращения счёта за электричество.

Гульжан Естаева

Жарминский район