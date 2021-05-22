Энергия для развития

В начале мая по поручению акима области создана рабочая группа для проведения анализа существующих мощностей энергетического потенциала нашего региона, а также планирования роста нагрузок, как минимум, на ближайшие пять лет.

Об этом глава региона Даниал Ахметов сообщил на своей официальной странице в социальных сетях. В частности, он отметил, что в период с 2021 по 2025 годы всего в области планируется присоединение к источникам энергии объектов жилищного строительства, предпринимательства и туризма на общую мощность 308,6 МВт.

Между тем, баланс отпуска в сеть от генерирующих станций ВКО и потребления показывает, что в настоящее время дефицита электроэнергии в регионе нет.

Однако с учётом перспективы развития до 2025 года планируется увеличить генерируемую мощность области на 228,6 МВт. В Усть-Каменогорске ведётся строительство трёх подстанций и воздушной линии для обеспечения электроснабжением левобережной части города по кольцевой схеме.

В ближайшие годы планируется также реализовать проект по расширению ПС «Ахмирово» и соединить её с ПС «Усть-Каменогорская 500 кВ» воздушными линиями напряжением 220 кВ. Это позволит обеспечить надёжное снабжение электроэнергией Усть-Каменогорска, Риддера и некоторых районов, запитанных от Зайсанского кольца.

Отметим, что электроснабжение Семея выполнено по радиальной схеме, в центре нагрузок которой находится ПС «18» 220/110/10кВ, являющейся узловой подстанцией. Для повышения надёжности электроснабжения и увеличения имеющихся мощностей разрабатывается ТЭО на строительство ПС 220/110/6кВ «Ұшақтар». Кроме того, в 2023 году будет разработано ПСД по реконструкции ПС «Карагайлы».

В настоящее время из-за большой протяжённости Зайсанского кольца, отдалённости от источника и отсутствия генерирующей мощности на данном участке возникает недопустимое падение напряжения. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения планируется восстановить ВЛ-110кВ №250 от ПС «Кокпекты» до ПС «Тауке» и строительство ВЛ-110кВ от ПС «Казнаковка» до ПС «Курчум».

Кроме того, в ближайшее время для повышения надёжности электроснабжения будут рассмотрены проекты по обеспечению кольцевым электроснабжением Абайского и Катон-Карагайского районов.

От редакции добавим, что проводимая на уровне акимата области работа является крайне необходимой и своевременной для развития экономики, инфраструктуры, малого, среднего, а также крупного бизнеса, социальной, культурной, жилищной сферы Восточного Казахстана.

Из выступлений заместителей акима области стало известно, что наряду с традиционными в ВКО будут активно развиваться альтернативные источники энергии. В частности, в планах возведение нескольких ветровых электростанций в Аягозском и Жарминском районах, которые обеспечат явный прирост суммарной мощности.

Глава региона подчеркнул, что нельзя терять времени, необходимо срочно подключать все неиспользованные резервы, чтобы обеспечить энергией новые объекты бизнеса ВКО.

– Мы не даём технические условия для подключения бизнеса в Курчумском, Зайсанском и Тарбагатайском районах, – отметил недопустимость подобной ситуации Даниал Ахметов. – Мы не можем ждать очень долгое время, пока будут построены 400 км линии.

Также он порекомендовал оптимальные технические решения с учётом текущей обстановки и на перспективу.

Глава региона дал конкретные поручения по целому ряду вопросов. В частности, это касается объектов в Семее и других городах, районах области. Там, где не требуется дополнительной аргументации, немедленно обеспечить финансирование. На ближайшей сессии маслихата области будет рассмотрен объём финансирования проектов. Особое внимание уделено оперативному проектированию первоочередных объектов, согласованию всех вопросов.

Даниал Ахметов сказал, что рабочая группа провела неплохую работу, подготовила концептуально верные предложения. Поручил через месяц в рамках рабочего плана рассмотреть все вопросы с привязкой к ресурсам.

Меир Токобаев