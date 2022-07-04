Экспонаты в «цифре»

«Казцинк» помогает оцифровать экспонаты Музея исламской культуры.

Самая крупная компания Восточного Казахстана помогает в создании цифрового Музея исламской культуры. Он находится при мечети «Халифа Алтай» в Усть-Каменогорске и на сегодняшний день практически не имеет аналогов в масштабах нашей республики.

Этот необычный музей основан в 2019 году и располагается в здании центральной мечети, являющейся, в том числе архитектурным украшением областного центра. Искусно и с любовью оформленные экспозиционные помещения и богатый фонд повествуют об истории возникновения и развития ислама в Казахстане. Древние фолианты и другие экспонаты, имеющие отношение не только к религии, но и к традиционной культуре, обычаям, бережно собирались на территории региона, республики и за рубежом.

Служители духовного учреждения предлагают гостям аккуратно перелистать страницы священных писаний. Подобных изданий, несущих на себе печать времён, всего в фонде около полутора тысяч.

Чтобы бесценное наследие стало доступным большей аудитории, в мечети «Халифа Алтай» решено в духе времени и новых технологий перевести некоторые экспонаты в «цифру». Идею активно поддержал «Казцинк» и передал в музей полный комплект специального оборудования. В него входят мощные сканеры, профессиональная фото- и оргтехника. С их помощью древние письмена обретают вторую виртуальную жизнь, становятся доступными всем.

– Возраст самой «почтенной» книги около 600 лет, а сравнительно «свежие» издания датируются во временном отрезке не менее 200 лет, – говорит главный имам ВКО и мечети «Халифа Алтай» Ермек кажы Мукатай. – Для нас важно не только обеспечить сохранность очень хрупких, от времени потемневших драгоценных страниц, но и сделать так, чтобы к ним могли прикоснуться наши потомки. Это позволяют сделать в цифровом режиме современные технологии. Нашей идеей живо интересуются коллеги из всех уголков страны, хотят у себя внедрить подобный ценный проект.

Необходимо сказать, что металлурги «Казцинка» далеко не впервые оказывают поддержку одной из крупнейших мечетей Восточно-Казахстанской области.

– Вполне закономерно, что сегодня мечеть является не только культовым сооружением, но и очагом высокой духовности, подлинной культуры, образования, – говорит исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Безусловно, музеи лучше посещать вживую, однако эффект личного присутствия возможен не для всех и не всегда. Для тех, кому по различным причинам сложно побывать здесь лично, есть отличное решение – сделать это на просторах Интернета. У процесса познания не должно быть границ! Надеюсь, оборудование, презентованное металлургами, ознакомит десятки тысяч людей с исламом и казахстанской культурой.

В ходе презентации цифровой части музея прозвучали идеи продолжить такие проекты по мере возможности с представителями других конфессий. Ведь стремление к миру, единству, согласию, дружбе лежит в основе всего.

Таир Сапаргалиев