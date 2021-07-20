ЭКОНОМНО И ЭКОЛОГИЧНО

В Глубоковском районе строится новая котельная по европейским стандартам экологичности, которая позволит решить существующие проблемы с теплоснабжением.

Вопрос о необходимости модернизации системы теплоснабжения в посёлке Глубокое назрел давно. Действующий теплоисточник, построенный в тридцатых годах прошлого столетия, устарел и находится на пределе своих возможностей. Износ оборудования в свою очередь приводит к росту сверхнормативных потерь. Однако уже в скором времени глубочане забудут о проблемах – в районном центре рядом с состарившимся зданием центральной котельной возводится новая система централизованного обеспечения теплом зданий и сооружений по европейским стандартам. Строительную площадку на днях посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Напомним, проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Договор заключён на 12 лет, в том числе 11 лет эксплуатации котельной, с турецкой фирмой АО «Mimsan Endustri Kazanlari Sanayive Ticaret A.S.» в прошлом году. Общий бюджет строительства – 4 517 миллионов тенге.

В новой котельной будут функционировать три котла: один – на постоянной основе, второй – в сильные морозы для поддержания необходимой температуры в системе, третий котёл – резервный. Планируемая мощность – 30 Гкал/ч (по 10 Гкал/ч на каждый котёл).

Новый теплоисточник позволит не только бесперебойно снабжать теплом жителей посёлка, но и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Технология подразумевает сжигание топлива в топках с циркулирующим кипящим слоем, то есть эффективность сжигания горючего будет высокой.

– Это означает, что подойдёт любой уголь, при этом он будет сжигаться полностью, – отметил Даниал Ахметов. – Среди преимуществ этого проекта – низкая зольность и экономное потребление топлива. Если старая система потребляла 110 тонн угля в сутки, то новой понадобится лишь 80. Старая теплостанция устарела не только морально, но и физически. На ней установлены котлы 1938 и 1949 годов выпуска, которые не могут позволить посёлку динамично развиваться.

Во время посещения стройплощадки строители и инвесторы ознакомили главу региона с ходом строительства нового объекта и продемонстрировали процесс монтажа оборудования. Так, на сегодняшний день уже залиты основная несущая плита и фундаменты-стаканы главного корпуса здания котельной, производится возведение фундамента углехранилища, проложены сети водоснабжения, канализации и смонтированы колодцы, ведутся работы по монтажу резервуарного парка и изготовлению металлоконструкций главного корпуса. Для проведения работ доставлено 440 тонн металлопроката, в скором времени привезут ещё 260 тонн.

В посёлок Глубокое уже доставлены два котлоагрегата массой 70 тонн каждый, третий котлоагрегат проходит таможенные процедуры в Турции для отправки. Остальное необходимое оборудование – система автоматизации управления котельной, насосное оборудование, теплообменники, электрофильтры – уже готово и готовится к отгрузке на заводе в Турции. Нельзя не отметить, что некоторое оборудование, к примеру, газоходы, воздуховоды, система вентиляции, заказано на местных металлобрабатывающих предприятиях в Усть-Каменогорске и Семее.

Добавим, что аналогичные котельные могут появиться в других городах региона. Аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что в ближайшее время будет подготовлен детальный анализ эффективности таких теплостанций. Если проект зарекомендует себя, то, возможно, подобные теплоисточники построят в Курчатове, Семее и Усть-Каменогорске.

– В настоящий момент важно, чтобы темпы реализации этого инвестпроекта шли по графику, – резюмировал глава региона.

Александра Исаева

Фото пресс-службы акимата ВКО

Глубоковский район