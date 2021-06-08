Экономика без монополий

7 июня, в Казахстане впервые отметили День работников антимонопольного органа.

Календарь страны новым праздничным днём пополнился совсем недавно. Сначала Указом Президента Республики Казахстан Касым—Жомарта Токаева от 31 декабря 2020 года, в канун года 30-летия Независимости Казахстана, конкуренция была определена национальной идеей.

Ровно 30 лет назад на заре Незаисимости Казахстана 7 июня 1991 года Указом Президента Казахской СССР создан Государственный комитет Казахской ССР – первое антимонопольное ведомство страны.

В 2020 году Указом Главы государства было образовано новое Агентство по защите и развитию конкуренции, напрямую подотчётное Президенту. Его основной задачей стало создание проконкурентной среды, что подразумевает разгосударствление экономики, изменение конкурентного поля, создание равных возможностей для всех предпринимателей, прекращение монополизации рынков.

Так, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года 7 июня объявлен Днём работников антимонопольного органа.

Ещё на заре независимости, в период 1994 – 1999 годов, в республике было принято несколько общегосударственных программ экономического развития. В их числе «Программа действий Правительства по углублению реформ и выходу из экономического кризиса». В рамках этой Программы в сфере антимонопольной деятельности и конкурентной политики предполагалось осуществить ряд мер, нацеленных на демонополизацию торговли, грузоперевозок, внешней торговли и другой деятельности. Эти меры явились своего рода первым шагом в том комплексе мер по развитию конкурентной среды и ограничению монополистической деятельности, которые Правительство наметило осуществить в дальнейшем.

Также в 1994 году Государственный комитет Республики Казахстан по антимонопольной политике был реорганизован путем слияния с Комитетом по ценам и долгое время функционировал как Государственный комитет по ценовой и антимонопольной политике.

После ряда преобразований в 2003 году Указом Президента РК Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции было реорганизовано в государственный орган, непосредственно подчинённый и подотчётный Президенту Республики Казахстан.

Определяющим для активного развития конкурентной политики стал 2014 год, когда было образовано Министерство национальной экономики Республики Казахстан, в состав которого вошли агентство по статистике, агентство по регулированию естественных монополий, агентство по защите конкуренции и агентство по защите прав потребителей.

Стоит отметить, что знаковым событием в истории современного Казахстана стало выступление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева на XVI съезде партии Nur Otan и XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, в рамках которого был представлен План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», направленных на укрепление государственности в условиях мирового геополитического и экономического кризиса.

Одним из шагов этого плана (53-й шаг) Нурсултаном Назарбаевым была определена необходимость изменения концепции работы антимонопольной службы и её приведение в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, в своём очередном Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Первый Президент РК обозначил важность усиления антимонопольной деятельности и необходимость проведения реформ в рамках создания условий для свободной и здоровой конкуренции. Для реализации поставленных задач было принято решение о двухэтапном подходе по приведению законодательства РК в области защиты конкуренции в соответствие со стандартами ОЭСР.

Ерик Абитов

Фото из открытых истоников