Эффективно и безопасно 

Вакцины от коронавируса появятся на рынке в первой половине 2021 года.

После прививки от коронавируса не следует ожидать побочных эффектов, представляющих серьезную угрозу здоровью человека. Вакцина от COVID-19, которую одобрят власти стран и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), едва ли будет представлять бóльшую опасность, чем любая другая вакцина. Об этом в четверг на виртуальной пресс-конференции заявил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (региональное отделение ВОЗ – прим. ред.) Жарбас Барбоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

Он подчеркнул, что согласно правилам любая новая вакцина должна пройти все три стадии клинических испытаний, а их результаты должны быть обнародованы. Команда экспертов ВОЗ по предварительной квалификации вакцин будет оценивать качество всех препаратов, которые страны будут закупать через Альянс COVAX – программу международного сотрудничества по производству вакцин от коронавируса.

Он отметил, что мониторинг результатов массовой вакцинации в ВОЗ условно называют «четвёртой стадией» клинических испытаний. Он также сообщил, что третья стадия испытаний (последняя стадия клинических испытаний – прим. ред.) вакцин от коронавируса должна пройти в период с ноября 2020 года по начало 2021 года, и на рынке препараты появятся в первой половине 2021 года. По его словам, пока сложно определить, в каком именно месяце начнется массовая иммунизация от коронавируса.

Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. 26 июля 2020 года пять разработчиков вакцины добровольно испытали её на себе для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года. Также напомним, что 29 августа 2020 года было подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объёма зарегистрированной первой в мире вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.

По материалам электронных СМИ