Две судьбы одной войны

История казахского народа полна героических поступков и отважных подвигов защитников Родины. Не стала исключением и Великая Отечественная война. Она пришла в каждый дом, в каждую семью…

Академик, доктор экономических наук, профессор, член Академии экономических наук Казахстана Усен Алимбетов бережно хранит выпуски фронтовой газеты «Отанды қорғауда» («На страже Родины») как память о боевых подвигах своих великих предков – Туймебая и Туткабая Ашимбаевых.

…Братья Ашимбаевы родились в ауле Джанакогам Чуйского района Джамбулской области. Детство выпало на тяжелые времена, поэтому семья в поисках лучшей жизни решила разделиться. Старший брат Омирбай забрал с собой в Киргизию младших братьев Туймебая, Туткабая и сестру Кульпаш.

В Киргизии Туймебай Ашимбаевич окончил финансово-экономический техникум с отличием и его без экзаменов приняли в Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. За отличную учебу ему выдали путевку в Кисловодск. В пути студента застала страшная весть о начале Великой Отечественной войны.

– По состоянию здоровья дядя был не годен к воинской службе и мог остаться в тылу, – рассказал Усен Алимбетов. – Но он не был бы Туймебаем Ашимбаевым, если бы смог сидеть без дела, не принося пользу стране – он вернулся в Ленинград и записался в народное ополчение.

В ополчении кроме других дивизий были казахские. Следует подчеркнуть, на фронт ушли десятки тысяч казахов, по численности они занимали третье место среди защитников блокадного Ленинграда. Чтобы облегчить пропагандистскую работу и поднять боевой дух солдат, с 6 ноября 1942 года стала выпускаться газета на казахском языке «Отанды қорғауда». Секретарем, переводчиком и её редактором стал Туймебай Ашимбаев. Вместе с ним работали Карим Усманов, Акмукан Сыздыбеков, Бисен Жумагалиев и Асылхан Турганов. Они собирали материалы о фронтовой жизни советских солдат и вели редакционную работу.

За заслуги перед Отечеством Туймебай Ашимбаевич награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

В сентябре 1945 года, окрыленный счастливой вестью о Победе и уверенный в светлом будущем, он восстановился на четвертый курс финансово-экономического института. Но ложный донос на него и двоих работников редакции разрушил мечты…

– Их обвинили в измене Родине и казахском национализме, – пояснил Усен Алимбетов, – арестовали и отправили в лагерь. Из троих в живых остался только мой дядя Туймебай Ашимбаев, которого впоследствии реабилитировали.

После реабилитации ему вернули ордена, звания, выплатили денежную компенсацию. Он с отличием окончил экономический факультет КазГУ и прошел путь от младшего научного сотрудника до почетного директора Института экономики АН Казахстана. Туймебай Ашимбаевич создал Диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по экономике Средней Азии, Киргизии, Казахстана и республик Закавказья.

Как рассказал Усен Алимбетов, сохранить живой документ о военных буднях Ленинграда – газету «Отанды қорғауда» помогло чудо. Когда среди ночи в их дом пришли с обыском, жена Туймебая Ашимбаева Александра Голубева села с грудным ребенком на диван, в котором хранились выпуски газеты. Потревожить женщину с младенцем на руках искавшие «доказательства вины» не решились…

По материалам сохранившихся выпусков фронтовой газеты при поддержке ректора Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Мухтара Толегена удалось выпустить книгу тиражом 500 экземпляров.

Ещё одним достойным сыном Великой степи был младший брат Туймебая Ашимбаева Туткабай, который отважно защищал Родину от фашистских захватчиков с первого и до последнего дня войны, а в послевоенное время помогал восстанавливать экономику страны.

Рядовой Ашимбаев отличался смелостью и сноровкой. Так, когда войска Красной Армии несли большие потери под городом Бешенковичи, а боевой расчет станкового пулемета погиб, Туткабай сам встал за орудие и начал уничтожать фашистских захватчиков. За этот подвиг его наградили орденом Красной Звезды.

Туткабай Ашимбаевич воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта, освобождал Ростов-на-Дону, Кёнигсберг. После Победы продолжал службу в погранвойсках до 1946 года.

Вернувшись домой, он трудился на благо Родины – прошёл трудовой путь от инженера до заместителя министра строительства предприятий тяжелой индустрии КазССР, а также занимал должность первого руководителя Мангышлакской области. Под его чутким руководством экономика Мангышлака достигла высшего расцвета.

Два брата, два фронтовика, два примера для подражания… Их судьбы, такие разные и одновременно сплетённые в единую, – истинный образец

мудрости, стойкости и величия души.

Татьяна Кравченко