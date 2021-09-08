Доступный фонд

Услуги Единого накопительного пенсионного фонда становятся доступнее для жителей отдалённых населённых пунктов.

В областном филиале АО «ЕНПФ» сообщили, что ещё 32 подразделения АО «Казпочта» подключены к услугам пенсионного фонда.

– С целью развития трансфер-агентского обслуживания в отдалённых населённых пунктах страны, где нет присутствия ЕНПФ, а также обеспечения доступности пенсионных услуг, между Фондом и АО «Казпочта» заключено соглашение. Таким образом, на сегодняшний день услуги ЕНПФ можно получить в 347 подразделениях АО «Казпочта», – пояснили в филиале пенсионного фонда.

Теперь в подразделениях национального почтового оператора вкладчики (получатели) Фонда могут подать заявление об изменении (дополнении) дополнительных реквизитов вкладчика (получателя) (реквизиты удостоверения личности, номер телефона, электронный и почтовый адреса), а также подписать соглашение об изменении (определении) способа информирования (в том числе для получения доступа к услугам АО «ЕНПФ» в электронном формате).

В первом полугодии 2021 года вкладчикам (получателям) Фонда в подразделениях АО «Казпочта» было оказано услуг на 35 процентов больше, чем за весь период прошлого года.

Список подразделений АО «Казпочта», в которых можно получить услуги ЕНПФ по изменению дополнительных реквизитов и способа информирования, можно найти на сайте enpf.kz в разделе «Контакты».

– Вместе с тем уведомляем, что большую часть услуг ЕНПФ, например, получение выписки с индивидуального пенсионного счёта, изменение реквизитов и так далее, можно получить, не выходя из дома, в режиме онлайн посредством мобильного приложения ENPF и Личного кабинета на корпоративном сайте enpf.kz, – пояснили специалисты Фонда.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников