Досрочный старт сезона

С 29 сентября в ВКО стартовал отопительный сезон 2022–2023 годов. Исходя из погодных условий, когда температура воздуха резко опустилась по показаниям далеко за отметку 0 градусов, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов распорядился в городах и районах ВКО поэтапно подключить к системе отопления все объекты, здания и жилые дома.

Последние дни сентября напомнили восточноказахстанцам, что на дворе уже осень. Вольготные и тёплые деньки закончились. Резкое изменение температурного режима стало поводом для досрочного начала отопительного сезона в регионе.

– Акимам городов и районов не надо ждать какого-то определённого срока. Незамедлительно подавайте тепло на все, абсолютно все объекты теплопотребления. Это сегодня критически важно. В ближайшие дни тепло должно начать поступать на социальные объекты и в дома восточноказахстанцев, – дал поручение акимам городов и районов ВКО Даниал Ахметов.

Говоря о подготовке к началу отопительного сезона, глава региона отметил хорошую работу руководства Усть-Каменогорска. Учтя ошибки прошлого года, было сделано всё возможное, чтобы не допустить неоправданного ажиотажа по поставкам угля для населения и для нужд теплоснабжающих организаций.

Напомним, по поручению Даниала Ахметова подготовкой к новому отопительному сезону область занялась практически на следующий день после окончания предыдущего. А вопросы отгрузки угля во все районы и города ВКО были отработаны с разрезом «Каражыра» ещё накануне 2022 года. Графики, принятые и одобренные на уровне Правительства Республики Казахстан, все эти месяцы неукоснительно соблюдались.

Кроме того, специально, чтобы исключить ажиотаж и очереди, в Усть-Каменогорске было принято решение об открытии ещё двух дополнительных железнодорожных тупиков, которые сыграли свою положительную роль в деле обеспечения коммунальным углём всех жителей региона, проживающих в частном секторе.

Аналогичная работа по подготовке к отопительному сезону и обеспечению бесперебойной поставки угля для населения была проведена в каждом городе и районе области. В итоге, несмотря на то, что холод наступил намного раньше обычного начала отопительного сезона, традиционно стартующего 15 октября, все теплоисточники области начали свою работу в штатном режиме.

Огромную работу провели органы управления жилыми домами в ВКО. Как было поручено руководством области, уже к середине сентября паспорта готовности были получены практически всеми жилыми домами, подключёнными к центральной системе теплоснабжения в городах и районах области. Это также позволило безболезненно досрочно стартовать отопительному сезону.

Однако работа в деле обеспечения теплом населения и социальных объектов в регионе только началась. Акимам городов и районов дано поручение держать руку на пульсе и лично контролировать ход отопительного сезона на своих территориях.

Кроме того, следует форсировать работу по скорейшему погашению дебиторской и кредиторской задолженности коммунальных предприятий. В этом акимам районов и городов должны оказать содействие специалисты Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В результате совместной работы каждый район и город уже в ближайшие дни должен представить план действий, направленных на минимизацию задолженности населения и самих коммунальных предприятий перед своими партнёрами.

Ещё одна непростая совместная работа Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО с городами и районами – это анализ текущего состояния социальных объектов области, получающих тепловую энергию за счёт различных источников электричества.

– Акимы городов и районов, а также специалисты областного Управления ЖКХ и энергетики должны внимательно проанализировать социальные объекты в районах на предмет потребления электроэнергии и возможности перевода с электрического отопления на твёрдое топливо. Так, например, в Катон-Карагайском районе из 36 школ 32 отапливаются электричеством. Однако это должно быть взвешенное, продуманное, концептуальное решение. Для этого по каждому объекту, который возможно перевести на твёрдое топливо, следует разработать технико-экономическое обоснование, которое позволит понять, где возможен переход с электричества на уголь, и какие затраты это повлечёт, – поручил Даниал Ахметов, ограничив срок для разработки ТЭО по всем районам и городам до одного месяца.

Екатерина Гуляева