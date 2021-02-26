Дороги серою лентою вьются

В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 85 процентов дорог Восточного Казахстана.

На отчётной встрече перед населением аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, что в автодорожную сферу в минувшем году инвестировано 86 млрд тенге, из которых 45 млрд тенге – на дороги республиканского значения, в частности дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск и Калбатау – Майкапчагай.

Больше 40 млрд тенге вложено в ремонт дорог областного и районного значения, а также улиц населённых пунктов.

В этом году продолжается реконструкция дорог республиканского значения с объёмом финансирования 70 млрд тенге.

– Отрадно, что в этом году будет открыто движение по трассе Алматы – Усть-Каменогорск и на участке 200 км по автодороге Калбатау – Майкапчагай. Полностью дороги введутся в эксплуатацию в 2022 году, – отметил Даниал Ахметов.

Помимо этого, завершается реконструкция 20 км дороги Таскескен –Бахты, после корректировки проекта продолжится реконструкция дороги Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи в обход Осиновского перевала.

В этом году продолжатся дорожно-ремонтные работы на 138 км дорог областного и районного значения. Помимо этого, будут продолжены важные для развития транспортной инфраструктуры региона проекты, такие как реконструкция аэропортов Усть-Каменогорска и села Урджар, строительство моста через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе. Общая стоимость проектов составит 8,5 млрд тенге.

– Всего в транспортно-дорожную инфраструктуру в этом году будет инвестировано 86,7 млрд тенге. Перед Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимами городов и районов ставлю задачу обеспечить завершение реконструкции аэропортов Усть-Каменогорска и Урджара, к концу года довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 89 процентов, – резюмировал Даниал Ахметов.