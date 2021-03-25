Дороги памяти…

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. Многих из них ушли на фронт и не вернулись. Родственники не знают, как сложилась их судьба и где они похоронены. Спустя почти 80 лет благодаря поисковой работе из небытия возвращаются имена пропавших без вести…

17 марта в здании областного историко-краеведческого музея прошло памятное мероприятие с передачей на временное хранение земли с братской могилы поселка Дугна Тульской области. В ней были захоронены 20 восточноказахстанцев из 238-й стрелковой дивизии.

Житель Усть-Каменогорска Александр Хоботов нашёл место захоронения своего дальнего родственника Василия Кулькина, а также ещё 19 погибших в бою солдат 238-й стрелковой дивизии, которая была сформирована 80 лет назад – 17 марта 1941 года в Восточном Казахстане.

В состав дивизии вошли 830-й и 837-й стрелковые полки, ряды которых пополнили призывники из городов Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Лениногорск, сел Прапорщиково, Уварово, Шемонаиха, Быструха, Секисовка и др.

В сентябре 1941 года дивизия была направлена на Западный фронт на защиту Москвы. Несмотря на превосходящие силы фашистов, 238-я дивизия выдержала оборону, а 6 декабря 1941 года по приказу Верховного Главнокомандующего весь Западный фронт перешёл в наступление.

3 мая 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 238-я дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 30-ю Гвардейскую дивизию.

На церемонии передачи капсулы присутствовали родные и близкие одного из погибших воинов – Василия Кулькина.

Кроме того, почтить память земляков, отдавших жизни на полях сражений, пришли школьники из отрядов «Жас сарбаз», молодые военнослужащие, представители областного Совета ветеранов, департамента по делам обороны и управления внутренней политики.

Из Казахстана на фронт были призваны более 1 млн 200 тысяч человек. Половина из них не вернулась с полей сражений. Благодаря их подвигу мы живём под мирным небом. Наш священный долг – хранить вечную память об этом подвиге.

Напомним, что в области ведётся большая поисковая работа, действует сайт veteran-vko.kz, который постоянно пополняется информационными, фото- и видеоматериалами. На сайте заполнены разделы «Полные кавалеры орденов Славы» (22 человека), «Герои Советского Союза» (109 человек), размещён перечень памятников и мемориалов в городах и районах с фото, опубликованы рассказы, фронтовые письма. Размещены 319 историий о воинах-восточноказахстанцах.

Поисковая работа продолжается.

Солдаты и офицеры 238-й стрелковой дивизии, погибшие при обороне посёлка Дугна Тульской области РФ: Лебедев А. Н., Мазов В. С., Макаров В. С., Першин Н. В., Пилипенко П. П., Пойманов Н. В., Рыжов М. Т., Садов А. М., Семочкин С. А., Сериков С. А., Сычев И. С., Таранов Г. И., Шипилов С. А., Шохин В. Ф., Дремин И. А., Киселев А. Е., Коган М. А., Кошелев Ю. Н., Лесных Е. П., Кулькин В. С.