Дорога на экспорт

В этом году в ВКО появится новый современный маслоэкстракционный завод ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», специализирующийся на производстве подсолнечного масла и высокопротеинового гранулированного шрота для дальнейшего экспорта готовой продукции в Китай, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Индию, Пакистан, Афганистан, Турцию, страны Евросоюза.

Напомним, строительство завода началось в марте 2019 года. Уже тогда специалисты, представляющие отрасль, делали оптимистичные прогнозы и возлагали на новое производство большие надежды.

– Мощность производства составит 1000 тонн в сутки по семенам подсолнечника или 800 тонн по семенам рапса или льна, – говорит заместитель директора ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP» Алтынбек Нуратулы. – Стоит отметить, что благодаря финансированию АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере 5,8 млрд тенге в столь короткий срок удалось приобрести основное оборудование маслоэкстракционного завода. Специализация предприятия – производство нерафинированного масла и шрота – выбрана не случайно, практически 80 процентов производственных мощностей масложировой промышленности Казахстана специализируется именно на его производстве. По завершении строительства и запуска предприятия в производство на постоянной основе будут задействованы более 200 человек.

Для обеспечения качества готовой продукции ввиду высокой автоматизации производства на ключевые руководящие должности были приглашены опытные специалисты из Украины, мирового лидера производства растительных масел. Более 90 процентов готовой продукции планируется поставлять на внешние рынки. На текущий момент уже ведутся переговоры с потенциальными партнёрами по заключению контракта на поставку казахстанского растительного масла в Китай, Узбекистан и страны Евросоюза. В планах также ввести в эксплуатацию цех рафинации и дезодорации, а также цех розлива рафинированного масла, которые также имеют большой потенциал.

Для реализации экспортных поставок растительного масла на внешние рынки ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» привлекло финансирование АО «Банк развития Казахстана». Объём займа составил 4,4 млрд тенге сроком на три года. Кроме того, предприятие получило поддержку со стороны АО «Экспортная страховая компания «Kazakh Export» посредством страхования зай-ма на сумму 4,4 млрд тенге. Общая стоимость проекта по строительству и запуску маслоэкстракционного завода составила 12,5 млрд тенге.

Флора Левина

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