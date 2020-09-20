В Усть-Каменогорске в начале октября готовится к открытию новый инфекционный стационар на 210 коек. Это позволит разгрузить действующие больницы и поликлиники в период пандемии COVID-19.

Медучреждение, которое станет филиалом 4-й городской больницы, начнёт функционировать в здании бывшей БСМП, где в настоящее время ведётся капитальный ремонт.

Аким области Даниал Ахметов на днях посетил объект, проверив качество выполнения работ. Подрядчики обещают выполнить свои обязательства в срок.

На сегодняшний день уже установлены пластиковые окна и двери, современные вентиляционные воздуховоды, произведён монтаж панелей из гипсо—

картона. В здании почти полностью заменена система электроснабжения. Осталось выполнить укладку линолеума, установить необходимое медицинское оборудование, а также завершить отделочные работы фасада здания.

Учитывая, что с приходом холодов возможны вспышки не только острых респираторных заболеваний, но и второй волны коронавируса, руководство области приняло решение открыть в городе ещё одно инфекционное отделение.

– Новый медцентр позволит сформировать дополнительный резерв коек на случай увеличения пациентов с инфекционными заболеваниями, – отметил глава региона. – В целом это позволит нарастить мощность национальной системы здравоохранения и, прежде всего, регионального звена. А самое главное – повысить доступность для населения квалифицированной медицинской помощи.

В новом корпусе сделают медицинские боксы для размещения пациентов, санитарно-пропускной пункт, а также помещения для дезинфекции.

Что примечательно, на базе нового инфекционного отделения планируется открытие лаборатории с широким спектром исследований, в том числе ПЦР- диагностики.

Также стационар будет оснащен мобильными рентген-аппаратами и оборудованием для компьютерной томографии. Для тяжелобольных подготовят отделение реанимации на 15 койко-мест, в котором будут аппараты искусственной вентиляции лёгких и другая лечебно-диагностическая аппаратура.

Как пояснил Даниал Ахметов, после окончания пандемии инфекционное отделение не будет простаивать – здесь разместится областной пульмонологический центр.

Аида Жумекенова

Ануар Тюлюбаев