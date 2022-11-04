Вопрос - ответ

Домик в деревне

04.11.2022
886

Как реализуется в современных условиях жилищная программа в отдалённом приграничном Катон-Карагайском районе, какие практикуются формы и методы стАроительства сельского жилья?

Аскар Жумабаев, Катон-Карагайский район

– По официальной информации районного акимата, в прошлом 2021 году в рамках масштабной программы «Нұрлы жер» в селе Улкен Нарын построен 30-квартирный жилой дом. Отмечается, что подобное полностью благоустроенное жильё для сельских новосёлов возведено в Катон-Карагайском районе впервые за минувшие 30 лет. К этажной застройке подведены все необходимые коммуникации по централизованному обеспечению водой, тепловой и электрической энергией. Это позволило вполне благополучно выдержать зимний отопительный сезон.

Кроме того, в целях обеспечения комфортным жильём многодетных и малообеспеченных семей местными органами власти приобретено 20 двухквартирных домов. В том числе 13 домов в административном центре – селе Улкен Нарын, а также семь подобных домов во втором крупном населённом пункте приграничного района – селе Катон-Карагай.

В текущем 2022 году для поддержки дефицитных кадров, остро востребованных в сельской местности, в частности, обеспечения жильём молодых врачей, в селе Катон-Карагай закуплено три двухквартирных дома. Такая адресная поддержка и забота об обновлении кадрового состава квалифицированного медицинского персонала привлекает на село талантливую молодёжь.

04.11.2022
886

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