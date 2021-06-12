Дома, в которых хочется жить

В этом году в Восточно-Казахстанской области планируют построить 54 многоквартирных и 464 индивидуальных жилых дома.

Хорошая новость для восточноказахстанцев – жилой фонд региона пополнится квадратными метрами, а жители получат ключи от новых квартир. Об этом на официальной странице в Facebook написал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Так, за счёт всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 647,1 тысячи квадратных метров. Это 54 многоквартирных и 464 индивидуальных жилых дома. К объёму прошлого года рост составляет 124,5 процента. Стоит отметить, что за пять месяцев 2020 года в эксплуатацию уже введено 154,2 тысячи квадратных метров жилья.

«Индивидуальное жилищное строительство в регионе реализуется по трём направлениям. До конца года планируется выкупить 218 домов за счёт областного бюджета. Отмечу, что работа в 206 домах уже начата. Положительную динамику наблюдаем в Зайсанском, Аягозском, Глубоковском районах», – написал аким ВКО Даниал Ахметов.

Также глава региона подчеркнул, что в случае срыва срока ввода жилых домов в эксплуатацию произойдёт перераспределение средств другим районам, которые продемонстрируют высокие темпы строительства.

Настоящий строительный бум наблюдается в районе Алтай. Активное возведение новых домов здесь началось с прошлого года, на этот год – не менее грандиозные планы. К примеру, в районе планируют построить свыше 30 жилых домов и обеспечить жильём нуждающиеся категории граждан.

В 10-м микрорайоне города Алтая в этом году появится 60-квартирный жилой дом общей площадью 4860 квадратных метров, возведение которого началось в прошлом году в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер». Согласно договору подрядная организация ТОО «ALASH QURYLYS QZ» планирует завершить строительство в декабре.

Также по программе «Одноэтажный Восток» в районном центре построят 22 индивидуальных жилых дома.

Аналогичная стройка развернулась и в других населённых пунктах района Алтай. Так, в городе Серебрянске начато возведение пяти индивидуальных жилых домов, в посёлке Новая Бухтарма строятся десять домов. Общая площадь одного дома будет составлять порядка 90 квадратных метров, земельный участок – десять соток. На сегодняшний день ведутся работы по планировке территории, заливке фундамента, а также закуп необходимых строительных материалов. Сдать объекты в эксплуатацию планируется до конца лета.

– С момента обретения Независимости в Республике Казахстан реализуются государственные программы по обеспечению социальной поддержки всех категорий граждан, – отметил аким района Алтай Каликан Байгонусов. – Ведь это один из показателей качества жизни. В районе Алтай немало сделано для обеспечения жильём социально уязвимых слоёв населения. У людей, которые получили ключи от новых квартир, появилась уверенность в завтрашнем дне. Они спокойно трудятся и воспитывают своих детей, зная, что есть крыша над головой.

Отметим, что ключи от новых квартир получат жители из социально уязвимых категорий населения, а также работники бюджетных организаций. Жильё будет распределяться согласно очередности. Всего в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по району Алтай состоят 1010 человек.

Помимо этого, в Серебрянске планируется реконструкция бывшего общежития швейной фабрики «Рассвет». Предполагается, что там будет 36-квартирный жилой дом, предназначенный для выпускников Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями. Дом уже выкупили в коммунальную собственность.

Александра Исаева

Район Алтай