Дома – лучше

В шесть раз снизился отток выпускников школ Восточного Казахстана в вузы ближнего зарубежья.

Для снижения оттока выпускников школ и колледжей Восточно-Казахстанской области в зарубежные вузы с 2017 года в регионе успешно реализуется проект «Білікті маман».

– В рамках проекта с учётом потребностей рынка труда региона за счёт средств местного бюджета за семь лет 2576 образовательных грантов акима области были направлены на подготовку специалистов с высшим образованием по направлениям: образование, медицина, информационно-коммуникационные технологии, инженерия, строительство, ветеринария и сельское хозяйство, – сообщила руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышёва.

За 2021-2022 годы по проекту выпущено 569 студентов, 438 из них трудоустроены. Количество выпускников в 2023 году составило 288 человек, предварительный показатель трудоустройства – 224 человек.

– Если в 2016 году 1800 выпускников школ продолжили обучение за рубежом, то в 2023 году – всего 270, – подчеркнула Иннеса Чернышёва. – Таким образом, отток выпускников школ региона в вузы ближнего зарубежья сократился в шесть раз.

Меруерт Бахтиярова