Документы с доставкой

Полицейские помогают восточноказахстанцам оформить документы на дому.

В каких случаях документы, удостоверяющие личность, могут быть оформлены с выездом по месту жительства?

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области проводит системную работу по оформлению документов, удостоверяющих личность, с выездом по месту жительства.

Как правило, в данном случае, паспорт либо удостоверение личности на дому оформляются нетранспортабельным лицам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям граждан.

Всего сотрудниками миграционной службы ДП ВКО в 2022 году организовано более 1200 выездов на дом к жителям Восточно-Казахстанской области, в том числе проживающим в медико-социальных учреждениях.

Для подачи заявки по оформлению документов, удостоверяющих личность, с выездом по месту жительства необходимо обратиться в Единый контакт-центр 1414.

Ерик Абитов