До конца текущего года на Риддер ТЭЦ достроят второй котлован золоотвала

Золоотвал Риддер ТЭЦ – это специально оборудованный большой котлован размером с два футбольных поля, куда сливается шлако-зольная пульпа. Зола вместе с водой поступает сюда по трубам. В настоящее время котлован переполнен до краев. Поэтому на Риддер ТЭЦ приняли решение вывезти шлако-зольную пульпу на другой участок и освободить золоотвал к началу отопительного сезона. Эту работу ведет местное ТОО «Восток Строй Капитал».

По официальным данным, прежний собственник АО «Риддер ТЭЦ» не выполнял требования по содержанию этого объекта и строительства нового золоотвала, как это было прописано в инвестиционной программе.

По словам главного инженера ТОО «Восток Строй Капитал» Станислава Анисимова, по правилам, таких котлованов должно быть два.

– Один должен быть резервным, другой рабочим, – пояснил он. – В случае наполнения одного, второй должен обеспечивать приём золы, а переполненный освобождаться. На данный момент зола находится в высохшем состоянии. Так быть не должно, на поверхности всегда должна быть вода, чтобы ветер не разносил пыль.

Новый котлован строится рядом. Его строительство и ежегодную очистку действующего золоотвала должен был обеспечивать прежний инвестор АО «Риддер ТЭЦ». Однако эти работы здесь не проводились. Теперь его будут достраивать в рамках капитального ремонта ТЭЦ и сдадут в эксплуатацию до конца текущего года.

По словам Станислава Анисимова, на действующем золоотвале сейчас сосредоточено около 600 тысяч тонн отходов твердого топлива. Будет вывезено порядка 45 тысяч кубометров золы.