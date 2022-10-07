Для отличного самочувствия

С 3 октября в Восточно-Казахстанской области стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ.

75 тысяч доз вакцины были закуплены из средств областного бюджета для вакцинации лиц из группы риска. В первую очередь, это медицинские работники, воспитанники детских домов и интернатов, подопечные медико-санитарных учреждений, дети и взрослые, находящиеся на диспансерном учёте и беременные женщины на 2 и 3 триместре.

Как рассказала и.о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина, за 8 месяцев текущего года на территории области зафиксирован уже 30921 случай заболевания ОРВИ, при этом общий уровень заболеваемости составил 4224,7 промиля на 100 тыс. населения. Это в 1,2 раза меньше, чем показатели того же периода в 2021 году. Тогда они составляли 37729 случаев ОРВИ при уровне заболеваемости 5217,3 промиля на 100 тыс. населения.

– Если говорить о детях, тоже наблюдается снижение уровня заболеваемости в 1,1 раза, по сравнению с прошлым годом. Так, в текущем году за 8 месяцев острые респираторные заболевания перенесли 13053 ребёнка, тогда как в 2021 году этот показатель составил 15421 случай. Уровень заболеваемости, соответственно, в текущем году – на уровне 8331,9 промиля, в 2021 году – 10092,9 промиля на 100 тыс. населения, – проинформировала Сауле Слямгазина.

Иная картина среди подростков. Здесь, наоборот, наблюдается небольшой рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями на 585 случаев. В целом, за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 1919 случаев заболевания ОРВИ среди подростков, в 2021 году этот показатель составлял 1334 случая.

Аналогичный рост заболеваемости отмечается и по гриппу. Если в прошлом году в области не было зарегистрировано ни одного случая гриппа, то в текущем им уже переболел 161 человек, в том числе дети и подростки.

Поскольку пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ещё впереди, медики заранее начали прививочную кампанию, чтобы за 2-3 недели до начала эпидсезона в организме выработался иммунитет. Начало роста заболеваемости обычно приходится на ноябрь, а вот пика он достигает в феврале-марте, в зависимости от погоды.

– С 3 октября на территории области стартовала прививочная кампания по предупреждению ОРВИ и гриппа. Вакцинации подлежат люди из группы риска. К этим категориям в регионе относится 74784 человека. Исходя из этого, из бюджета области закуплено 75 тыс. доз вакцины, которые поступили в поликлиники, детские дома, интернаты и медико-санитарные учреждения области, – сказала Сауле Слямгазина.

Кроме того, в преддверии эпидсезона на базе медицинских организаций ВКО проведены 34 обучающих семинара для работников здравоохранения.

Как отметил врач-эпидемиолог Центра матери и ребенка Управления здравоохранения ВКО Иван Мещеряков, штаммов вируса гриппа в природе множество, поэтому экспертные группы Всемирной организации здравоохранения ежегодно проводят исследования, вычисляя наиболее активные для определённой территории и страны. Здесь важную роль играют многие факторы: миграция животных, передвижения туристов, уровень заболеваемости в соседних регионах и многое другое. Так, в результате исследования, ученые пришли к выводу, что в 2022-2023 году в эпидсезон на территории Казахстана, вероятнее всего, будут наиболее активно проявлять себя два вида штаммов группы А и один штамм гриппа из группы В.

– Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинацию прошли не менее 40% населения. Однако не всем прививка может быть показана. Прежде чем ставить вакцину, обязательно идёт опрос пациента, а также небольшие, но обязательные исследования: температура тела, артериальное давление и сатурация. Причиной для отвода могут послужить нарушения нормы этих факторов, кроме того, аллергия на яичный белок, обострение хронических заболеваний, а также беременность на первом триместре, – перечислил Иван Мещеряков.

Как отметили спикеры, на территорию области были также завезены вакцины от гриппа и ОРВИ, которые будут ставить всем желающим уже на платной основе в поликлиниках и прививочных кабинетах. Стоимость пока неизвестна, в прошлом году она составляла 2–2,5 тыс. тенге. Обычно медицинские организации первичной медико-санитарной помощи закупают около 10% от количества вакцины, предназначенной для вакцинации группы риска.

– Конечно, и после получения прививки есть риск заболеть ОРВИ или гриппом, но в этом случае болезнь будет протекать гораздо легче, без шлейфа опасных последствий. Впрочем, по данным ВОЗ, при вакцинации риск госпитализации снижается практически на 70%, данные по риску обращений более скромные – снижение риска оценивается в 20%. При этом лучше всего вакцинация «срабатывает» у представителей среднего возраста, тем, кто уже перешёл 40-летний рубеж, но ещё не достиг 60-летия, – пояснил Иван Мещеряков.

Екатерина Гуляева

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