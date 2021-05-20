Для кого прозвенит последний звонок?

Последний звонок в школах Восточно-Казахстанской области пройдёт только для выпускных классов.

Торжественные речи и последний звонок традиционно прозвучат 25 мая, однако посвящены они будут лишь выпускникам 9 и 11 классов. Всему виной – пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Это касается как городских, так и сельских школ региона.

– Проведение последнего звонка в офлайн-режиме допускается только для выпускных классов на открытом воздухе без проведения других мероприятий и со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, – пояснила руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова. – Для всех остальных классов линейки и классные часы пройдут в онлайн-режиме. Уже есть рекомендации Министерства образования Республики Казахстан, с которыми ознакомлены все школы региона.

Также руководитель управления образования добавила, что для минимизации рисков распространения COVID-19 школы области могут объединить проведение последнего звонка с церемонией вручения аттестатов. Этот вопрос администрация учебного заведения решает самостоятельно.

Помимо этого, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан установил требования по проведению последнего школьного звонка и вручения аттестатов для выпускных классов в период карантина. Например, до начала торжественных мероприятий нужно убрать территорию учебного заведения и вывезти мусор.

Прийти на последний звонок или вручение аттестатов кроме самих выпускников могут родители или законные представители – не более одного с каждым выпускником, а также не более шести преподавателей школы. Скопление гостей – родителей или опекунов, близких родственников на территории учебного заведения запрещается. Стоит отметить, что не должны присутствовать лица, находящиеся на карантине.

Как сообщили в ведомстве, для обеспечения комплекса мер безопасности торжественные мероприятия будут проходить поэтапно – не более 45 минут каждое, а на территории одной школы будет находиться только один выпускной класс. Интервал между классами должен составлять не менее 30 минут. Во время мероприятий исключаются приветственные рукопожатия. Все участники должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров, также рекомендуется использовать индивидуальные флаконы с антисептиком.

Ещё один вопрос, который, безусловно, волнует жителей области, – возможно ли масштабно отметить окончание школы. Как уточняют в комитете, после школьной линейки или вручения аттестатов запрещается устраивать массовые гуляния на улицах или в заведениях общественного питания.

Александра Исаева

Коллаж Анны Ерёминой