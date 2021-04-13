Держат руку на пульсе 24/7

В регионе идёт активное снеготаяние. На прошедших выходных подтопление талыми водами произошло в селе Новопокровка Бородулихинского района. Угрозу удалось снять, но спасатели круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности.

Первая волна паводкоопасного периода проходит без каких-либо критических ситуаций. Как сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях аким области Даниал Ахметов, по региону определены 19 населённых пунктов, где возможны подтопления.

– Озвучены предполагаемые сценарии прохождения снеготаяния на территории области. Учитывая прошлогодний опыт затопления в пойме реки Иртыш, на ГЭС увеличили возможность сброса воды до 620 кубов в час. По данным специалистов, уже через неделю льда на реках ВКО не останется. Сейчас в районе Алтай на реке Тургусун ведутся активные взрывные работы с целью ускорить ледоход. На контроле в Кокпектинском районе – Лайлинская дамба. Здесь ведётся круглосуточное дежурство аварийной бригады в составе 25 человек, – отметил глава региона.

На прошедшей онлайн пресс-конференции заместитель начальника ДЧС ВКО Канат Абдилов проинформировал о том, что площадь покрытия снегом территории области составляет 33 процента, наблюдается оттаивание верхнего слоя почвы. Высота снежного покрова в Риддере, Катон-Карагайском, Бородулихинском районах не превышает 50 сантиметров, лишь в районе Алтай находится на уровне 71 сантиметра. Проведено восемь аэровизуальных обследований. Отмечается вскрытие рек и подъём уровня воды. При этом превышения критических уровней не наблюдается.

На территории области действует режим повышенной готовности, реализуется областной план противопаводковых мероприятий. Так, ведутся работы по вывозу снега, очистке водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах, мостов, арыков и каналов. Предусмотрены необходимые средства на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В готовности 2412 единиц техники и 379 мотопомп, 106 эвакопунктов.

Руководитель Управления по мобилизационной подготовке Елдос Чикенов рассказал о проведении ревизии всех пунктов приёма пострадавшего населения. Подготовлены условия для временного пребывания, обеспечены санитарно-бытовые условия, заключены договоры на обеспечение горячим питанием.

Вечером 9 апреля в селе Новопокровка Бородулихинского района талыми водами были подтоплены придомовые территории. Подтопление составило от 10 до 30 сантиметров. Прибыв на место, спасатели и местные исполнительные органы приняли решение об организации оперативной эвакуации 36 человек, все они были размещены у родственников. Для стабилизации ситуации оперативно приняты все необходимые меры, и уже утром 10 апреля угроза подтопления была снята.

По данным представителей филиала РГП «Казгидромет», по области в период с 15 по 30 апреля ожидается неустойчивая погода. Ночью местами осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами дождь, усиление ветра до 15–20 м/с, колебание температурного фона ночью от 0 – 5 градусов тепла до 2 – 7 градусов мороза, днём от 18 – 23 градусов до 5 – 10 градусов тепла.

Дарья Антон

Фото из открытых источников