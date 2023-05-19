Депортация. Как это было

Испытания для спецпереселенцев-чеченцев начались с первых минут депортации. Уже в наши дни старики, перенёсшие страшные февральские дни, часы и минуты расставания с родными аулами в дорогих сердцу горах Кавказа, пережившие казавшуюся бесконечной дорогу в неизвестность, вспоминают эти события со слезами на глазах.

Неуютный март 1944 года для спецпереселенцев-чеченцев стал временем прибытия на железнодорожные станции Восточного Казахстана, где их ждал гужевой транспорт, подводы, на которых им было суждено отправиться к месту поселения… к их новому дому – холодному и неустроенному бараку или тесной и необжитой землянке. Усть-Каменогорск и Лениногорск (ныне Риддер), Шемонаиха, Верх-Уба и Предгорное… стали местом ссылки для «наказанного народа».

На территорию Восточно-Казахстанской области к марту 1944 г. прибыло 6779 семей, 31140 человек спецпереселенцев-чеченцев. Прибывшие были размещены в восьми районах области. Перед властями стояла нелёгкая задача – в короткий срок разместить огромное количество прибывших людей. Намеченный комплекс мер предусматривал создание спецпереселенцам условий, которые бы обеспечили обустройство и интеграцию на новом месте.

Несмотря на жёсткий контроль, специально созданные областная и районные комиссии обнаружили неготовность отдельных районов Восточно-Казахстанской области к приёму депортированного населения. Особо острой проблемой стала жилищная, значительная часть спецконтингента была расселена во временных, совершенно не предназначенных для проживания помещениях. Местные власти размещали прибывающий контингент спецпоселенцев-чеченцев в холодных бараках, пустующих клубах и других общественных зданиях, землянках, банях. В сельской местности частым явлением было подселение в дома местных жителей в порядке уплотнения.

Обеспечение жильём и продовольствием являлось острой необходимостью в начальный период вселения. Прибывшие спецпереселенцы-чеченцы оказались в затруднительном положении. В докладных записках о хозяйственно-бытовом обустройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа в первые месяцы вселения отмечается, что во всех местах расселения наблюдался дефицит продовольствия.

Наибольшее количество спецпереселенцев приняли Лениногорский и Кировский районы. Лениногорск, небольшой город, в годы войны играл важную роль по производству оружия для фронта. Именно сюда ввиду нехватки рабочей силы на предприятия цветной и черной металлургии, кооперативной и местной промышленности, в промежуток с 20 марта по 1 июля 1944 г. прибыли 2340 семьи, общей численностью 11 179 человек, в том числе трудоспособных – 5431 человек, оформлено на работу в предприятиях и организациях – 4295 человек.

Проблемы по хозяйственно-бытовому обустройству спецпереселенцев-чеченцев возлагались на местные органы власти, для которых задача оказалась непосильной: они испытывали большие трудности в их хозяйственно-бытовом обустройстве. Они должны были заниматься вопросами размещения, бытового устройства, снабжения продуктами питания, трудоустройства спецпереселенцев. Однако организация жизнеобеспечения ложилась на плечи организаций, предприятий и колхозов, за которыми их закрепляли, что приводило к трагическим последствиям.

В Постановлении Бюро Восточно-Казахстанского обкома КП(б)К от 3 июля 1944 г. отмечалось, что Лениногорское рудоуправление, приняв на работу 633 семьи, до сего времени не развернуло работы по организации жилищного строительства, в связи с чем переселенцы были размещены «частью в доме №12/17 по Усть-Каменогорской улице, частью в доме №4 по Клубной улице, и большое количество живут в сушильных сараях кирпичного завода «ОКС», а рудоуправления в десяти палатках по 60-70 человек в каждой. Работающие не имели возможности на нормальный отдых после 12-часовой смены, вынуждены были оставаться ночевать в промограде, в банях, столовых.

Спецпереселенцы-чеченцы размещались в Лениногорском районе на лесоучастках «Журавлиха», «Корчевый ключ», «Голуха», «Калмыцкий ключ», «Савинский ключ». Условия жизни на лесозаготовительных участках особо выделялись нерешёнными жилищно-бытовыми проблемами – это чрезмерная скученность, отдалённость работы от места жительства, отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий, электричества, плохая организация продовольственного снабжения, медицинского обслуживания. Печальное зрелище представляли жилища рабочих пригородного хозяйства, где 26 семей ютились в подвальном, сыром помещении лукохранилища.

В Лениногорске спецпереселенцы-чеченцы размещались в полуземлянках, землянках, в основном в бараках, условия проживания в которых были также неудовлетворительными. Считались устроенными семьи, живущие по 15 человек на 13 м2, где норма уплотнения достигала до 0,8 м2. По улице Семипалатинской в непригодных для жилья бараках №№14-а, 14-б и №15 проживали 60 семей, 183 человека спецпоселенцев-чеченцев. На территории бараков не было надворных построек для дров, сараев для содержания скота, помойных ям. Домашнее пространство спецпереселенцев было сужено до крайности. Его наполнение было настолько скудным, что шокировало проверяющие комиссии. В жилищах чеченцев в подавляющем большинстве отсутствовал элементарный домашний инвентарь – столы, табуретки, кровати и т.д.

В аналогичных жилищно-бытовых условиях проживали спецпереселенцы-чеченцы и в других районах области.

В архивных материалах зафиксированы факты об этих жилищных условиях. Так, в городке «Сибспецстроя» (г. Усть-Каменогорск) в землянках площадью в 6–8 м2 проживали по две семьи. Например, «семья Израилова, состоящая из 5 человек, проживала в дырявой кругом светящейся землянке, в этой же землянке проживала ещё одна семья, всего на 6 м2 ютились 8 человек».

На Усть-Каменогорском кирпичном заводе в 37 землянках, которые представляли собой погреба для хранения овощей, притом в каждой землянке по 7–9 человек, размещались 57 семей – 211 человек.

Осуществление переселения, пришедшееся на февраль–март 1944 г., снижало возможность создания приемлемых условий для жизни в местах вселения.

Несмотря на помощь местных властей, спецпоселенцы столкнулись с большим количеством проблем. Первые годы в ссылке стали годами выживания. В устных воспоминаниях они рассказывают о трудностях хозяйственно-бытового обустройства. У всех респондентов первые годы ссылки ассоциируются с чувством голода: «голод, есть было совсем нечего, пекли найденную мёрзлую картошку», «подбирали картофельную кожуру, варили суп», «оладьи из опилок» и т.д. В рассказах о голоде часто упоминаются крапива, лебеда, макуха, которые употреблялись в пищу.

Сферы трудоустройства спецпереселенцев-чеченцев определялись потребностями экономического развития региона. В центре и на местах руководители были заинтересованы в их скорейшем приспособлении к новой обстановке, поскольку от этого зависели выполнение производственных заданий, сохранение трудоспособности прибывшей рабочей силы. Трудоустраивались в основном в промышленности, леспромхозах и в сельском хозяйстве.

Проблемы трудового использования спецпереселенцев обсуждались в Бюро ЦК

КП(б)К. В целях хозяйственно-бытового устройства спецпереселенцев Бюро ЦК КП(б)К 17 мая 1944 года принимает специальное Постановление «О трудоустройстве спецпереселенцев», в котором были утверждены конкретные мероприятия по полному использованию трудоспособных спецпереселенцев на работах в сельском хозяйстве и промышленности.

Судить о структуре расселения и занятости спецпереселенцев-чеченцев в ВКО позволяют данные на 1 сентября 1944 г., согласно которым в области находилось 29238 спецпереселенцев-чеченцев, из них трудоспособных – 8974 человека. За колхозами было закреплено 6057 человек, за совхозами – 1057, в промышленности – 20998 спецпереселенцев, в прочих организациях – 1026 человек. В промышленности работали 5419 человек, в колхозах – 2212, в совхозах – 279, в прочих организациях – 48 человек, не работали – 1016. Как свидетельствуют архивные документы, из числа учтённых трудоспособных не работали женщины с маленькими детьми, а также мужчины и женщины, временно нетрудоспособные из-за болезни.

Зачастую место работы находилось на значительном расстоянии от места жительства. Так, проживающие на лесо-

участке «Голуха» ежедневно преодолевали 9 км до места работы на лесоучастке «Калмыцкий ключ». На лесозаготовках наравне со взрослыми применялся труд детей от 9 до 14 лет.

Правовое положение спецпереселенцев, условия их проживания и трудоустройства были определены Постановлением СНК СССР «О правовом положении спецпереселенцев» от 8 января 1945 г. Все трудоспособные поселенцы обязаны были работать – «в сельском хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках…». В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с органами НКВД обязаны были организовать трудовое устройство спецпереселенцев в организациях и учреждениях.

Спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной комендатурой. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой ответственность в уголовном порядке. Спецпереселенцы обязаны были строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД. За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения спецпереселенцы подвергались административному взысканию в виде штрафа в размере до 100 руб. или ареста до пяти суток.

Повседневное пространство спецпоселения и его инфраструктура представляли собой минимальный набор жизнеобеспечения, что на деле было совершенно недостаточно для выживания. Именно поэтому местное население, сочувствуя спецпереселенцам, оказывало им посильную помощь. Многие местные жители делились с чеченцами кровом, продуктами, одеждой и обувью: всем, что помогло выжить в тяжёлых условиях спецпоселения.