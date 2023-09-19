День здоровья

Жителей региона приглашают бесплатно получить консультацию онкологов.

Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии приглашает жителей региона на День открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний женской половой сферы, а также раннему выявлению опухолей головы и шеи.

Приём состоится 23 сентября 2023 года с 9.00 до 13.00. В этот день любой желающий бесплатно, без направления участкового врача, сможет получить консультацию у ведущих специалистов онкоцентра.

С собой необходимо иметь лишь удостоверение личности.

Адрес ВКО МЦОиХ: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника). Телефоны: +7(7232) 48-91-51; 8 778 003-78-45.

Бахыт Сарсенбаева