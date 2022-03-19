Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии проводит очередной день открытых дверей.

В субботу, 26 марта, с 9:00 до 13:00, восточноказахстанцы смогут пройти первичный осмотр, получить консультации и рекомендации высококвалифицированных врачей онкоцентра по профилактике рака кишечника и рака шейки матки.

Приём бесплатный. При себе нужно иметь удостоверение личности, направление от терапевта не требуется.

Мероприятие состоится по адресу: ВКО МЦОиХ, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).

Телефоны для справок: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.