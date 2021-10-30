Дарить тепло своей души

Героини этого материала – простые сельские женщины, объединённые одной профессией. Каждый день, без ожидания популярности и наград они доказывают, что жизнь одиноких и больных людей можно наполнить теплом человеческого участия.

Для одиноких представителей «серебряного возраста» социальный работник – это спасение, единственный проводник из сложившейся ситуации. И, как показывает практика, таких людей немало. Сегодня на учёте в двух отделениях социальной помощи на дому отдела занятости Глубоковского района находится 336 человек, из которых 326 – престарелые, 10 – люди с инвалидностью.

По словам заведующей Глубоковским отделением социальной помощи на дому Светланы Тусупаевой, в этой сфере трудятся 56 инициативных и энергичных людей, но эти качества для соцработника не самые главные. Важно продлить, насколько это возможно, пребывание человека в привычной для него обстановке, но прежде всего – окружить душевным теплом.

– Наши социальные работники очень стараются! – говорит Светлана Кенжегалиевна. – Стараются от чистого сердца сделать мир одиноких людей немного светлее, счастливее. Они делают для своих подопечных бабушек и дедушек столько, что говорить про пресловутые «два часа обслуживания по инструкции» не приходится. Не считаясь со временем, возят их в больницу, разносят почту и пенсии, ухаживают за огородом, консервируют для них овощи, варят варенье… Могу сказать одно: случайные люди в поиске временного заработка у нас не задерживаются. Здесь необходимо призвание – отдавать тепло своей души.

ДРУГ, ПОМОЩНИК И РОДНАЯ ДУША

Пожилым людям угодить не просто, но все «бабулечки и дедулечки», к которым соцработник Майя Глушкова из села Черногорка спешит каждое утро, безоговорочно доверяют ей и даже зачастую считают её членом своей семьи: радуются приходу, а главное – всегда ждут. Ждут как близкого и родного человека, с которым не только можно осилить самое непростое для них дело, но и просто перекинуться добрым словом.

Почти каждый свой рабочий день соцработник начинает с похода в местный магазин или поездки в другое село. Покупает всё, что накануне попросили пятеро её подопечных. При этом транспортное сообщение между сёлами оставляет желать лучшего, а график у социального работника плотный, расписан буквально по часам.

– Наше село небольшое: нет школы, почты, больницы, всего один продуктовый магазин, поэтому часто приходится ездить в ближайшие сёла, райцентр. В этом основная трудность моей работы. А вообще заботиться о пожилых людях мне нравится. Они, конечно, все разные – со своими характерами, привычками. Но подход, считаю, можно найти к любому человеку, – говорит соцработник.

Уже с раннего утра её ждут с нетерпением. Кому надо угля принести, кому – воды, кому баню истопить, за лекарством сбегать или пол помыть. Труд Майи Петровны и её коллег – не из простых. Тут, кажется, надо знать и уметь всё. В перечне услуг, которые может предоставить соцработник, около сотни наименований. Среди них не только приготовление пищи, покупка продуктов и работа по дому, но и помощь в оформлении документов, получении мер социальной поддержки, содействие в госпитализации и многое другое.

Подопечные Майи Глушковой говорят, что не каждый сможет быть таким универсалом. Хвалят её не только за исполнительность и лёгкий характер, но и за умение поддержать разговор на любую тему, выслушать (особый дар – понимать без слов), а ещё – чуткость, позволяющую посидеть со своими подопечными ровно столько, сколько им нужно.

– Напишите про Маюшку, что она настоящая выручалочка в житейских делах! – просит 91-летняя труженица тыла Надежда Ивановна Морозова. – И с уборкой в доме поможет, и окна к празднику вымоет, и из аптеки всё, что нужно, привезёт. Но, знаете, для меня главнее всего – Майино душевное тепло.

Соцработник обслуживает не только тех, у кого совсем нет близких. Оказывается, у некоторых подопечных есть дети.

– Только не подумайте, что это какие-то чёрствые люди, бросившие родителей, – уверяет наша героиня. – Просто они не имеют возможности ухаживать за ними постоянно: живут в другом городе, заняты на работе, сами болеют…

Они, конечно, звонят родителям, приезжают в гости, везут полные сумки подарков, но быть с родителями каждый день не могут. Конечно, дети зовут их жить к себе. Но старики отказываются. Кто-то из-за страха бросить родной дом, а кто-то из-за опасения, что не сможет доехать по состоянию здоровья.

Самые трудные моменты в работе, по словам соцработника, в основном связаны со здоровьем подопечных, когда нужно действовать незамедлительно – срочно вызвать скорую или самостоятельно оказать первую помощь.

– Наверное, это моё призвание – быть социальным работником, – размышляет Майя Петровна. – Раньше работала в другой сфере, и вот только сейчас, видимо, поняла, для чего предназначена – чтобы помогать людям, которым тяжело.

СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ ДУШИ КАЖДОГО

Среди получателей социальных услуг есть и молодые люди на инвалидности, дети. Они испытывают не только физические трудности, но и психологические. Возникают сложности с удовлетворением их потребности в общении. И тут тоже на помощь им приходят соцработники.

Заботу о пяти «особенных» подопечных села Предгорное проявляет Наталья Глухих. Молодая, красивая, энергичная. Её пример разбивает стереотип, что в эту сферу идут исключительно женщины, не нашедшие себя в более престижных сферах. Она работу свою любит и на другую не променяет.

В этой системе Наталья Андреевна работает пять лет. Говорит, что все её подопечные, а это ребята разных возрастов – от 5 до 26 лет, добрые, талантливые, одним словом, самые-самые!

Соцработник умеет разглядеть и бережно взрастить в них то хорошее, что даст им твёрдую опору в дальнейшей непростой жизни.

– Мои ребята любят жизнь и постоянно развиваются, – рассказывает Наталья Глухих. – Женя Логинова – творческая девочка. Рисует, лепит из пластилина, собирает алмазную мозаику, изучает казахский язык, поёт, танцует. Сашенька Фоминов увлекается конструированием. Пятилетний Никита Клыжко любит помогать по хозяйству: кормит кур, убирает сорняки, собирает овощи. Мирас Канапьянов – выполняет всю домашнюю работу!

Подопечные соцработника под её руководством участвуют в различных творческих конкурсах и занимают призовые места.

Дети всегда рады очередной встрече с тётей Наташей, они знают, что их ждут новые, увлекательные занятия, а родители «особенных» ребят благодарны за помощь и поддержку в повседневной жизни. Говорят, что доброта и искреннее радушие Натальи Андреевны помогают наладить судьбы их детей – стать полноценными членами общества.

«Особые» дети требуют особенного подхода, к каждому нужно подобрать свой «ключик», чтобы взаимоотношения были тёплыми и доверительными. Действительно, на эту должность не придёт работать тот, у кого чёрствое сердце. Для нашей собеседницы это не просто работа, но и человеческий долг.

– Приятно видеть улыбки на лицах ребят, когда понимаешь, что делаешь их жизнь светлее. Но вместе с тем это и трудно – пропускать через себя их состояние. Одни ждут от меня реальных дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту. И я всегда рада быть рядом, заниматься тем, что по душе, – помогать и быть нужной…

Бахыт Сарсембаева

Фото из личных архивов Н. А. Глухих

Глубоковский район