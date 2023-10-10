Чтобы «Сокол» вновь взлетел

В будущем году Управление физической культуры и спорта ВКО намерено дать старт реконструкции стадиона «Сокол» в Риддере. Одобрение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию получено, и есть все основания включить этот проект в бюджетную заявку на 2024 год.

На сегодняшний день в Риддере активно развиваются 23 вида спорта. При этом Центральный стадион «Сокол» для тренировок практически не используется. Для этого там просто нет условий, ведь он не ремонтировался с 1967 года…

Многие риддерцы ещё помнят времена, когда на главной спортивной арене города проводились соревнования не только республиканского, но и международного уровня. Сегодня же использовать стадион по назначению невозможно. Футбольное поле заросло сорняками, трибуны для болельщиков требуют ремонта. В таком же состоянии и внутренние помещения, где должны размещаться раздевалки, душевые, спортзал, залы для тренировок. В здании нет отопления, водоснабжения и канализации.

Но нельзя утверждать, что судьба «Сокола» никому не интересна. Решение о его восстановлении было принято ещё в 2016 году. Реконструкцию стадиона планировалось выполнить на средства, выделенные из республиканского бюджета. Однако из-за бумажных проволочек потребовалась корректировка суммы проекта. Подрядная организация остановила работу, начались длительные судебные тяжбы.

И вот, когда решение суда вступило в законную силу, Управление физической культуры и спорта ВКО приступило к разработке новой проектно-сметной документации на реконструкцию центрального стадиона «Сокол» в Риддере, имея на то все законные основания.

Почему со стадионом сложилась такая ситуация, пояснил руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО Аскар Можанов. По его информации, на протяжении нескольких лет денежные средства выделялись только на зарплату сотрудникам спортивных объектов Риддера, среди которых – ФОК, спортивный модуль и стадион «Сокол». На содержание стадиона и проведение текущего ремонта закладывался лимитированный объём средств в бюджет КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Риддера», на балансе которого он находился.

– Так, в среднем, ежегодно на покраску-побелку выделялась фиксированная сумма – 81692 тенге в год, – рассказал Аскар Можанов. – В целом, на содержание и обслуживание этих спортивных зданий и сооружений в 2021 году было предусмотрено 1 188 200 тенге, в 2022 году – 1 254 900. В 2023 году на эту статью расходов заложили и того меньше – 602 800 тенге.

Но в Риддере, где тренируются талантливые и перспективные спортсмены и живёт большое количество любителей физической культуры и спорта, современный стадион просто необходим.

Поэтому Управлением физической культуры и спорта ВКО за счёт областного бюджета был разработан проект и 20 апреля 2022 года получено одобрение государственной экспертизы на сумму 1,331 млрд тенге.

По словам Аскара Можанова, теперь управление включит этот проект в бюджетную заявку на 2024 год. И если она будет одобрена на сессии областного маслихата, в будущем году начнётся реконструкция стадиона. И «Сокол» снова, как в былые времена, станет «сердцем» спортивной жизни Риддера.

Екатерина Гуляева