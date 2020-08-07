Чтобы начать новую жизнь

По данным Государственного департамента США, более 25 миллионов человек во всём мире являются жертвами торговли людьми. Как это ни прискорбно, но реальные цифры могут оказаться значительно больше.

В одном из номеров газеты «Рудный Алтай» была опубликована статья под названием «Катализатор прогресса, добра и милосердия». В ней мы рассказали читателям о работе Центра реабилитации жертв торговли людьми в Усть-Каменогорске и судьбе мужчины, находившегося в трудовом рабстве на протяжении десяти лет. Сегодня речь пойдёт о двух молодых девушках, уроженках Восточно-Казахстанской области, которые попали в сети работорговцев, возомнивших, что они могут распоряжаться чужими жизнями.

Об этих реальных историях нам рассказала руководитель частного фонда «Катализатор прогресса» и Центра реабилитации жертв торговли людьми Меруерт Утегенова. Все имена и фамилии героев изменены.

ОТДАЛ ЗА ДОЛГИ

Арина Воронина родилась в полноценной семье, но её отец был алкозависимым, это и послужило причиной развода родителей. В результате мама с дочерью переехали из Казахстана в Россию. Там женщина вышла замуж во второй раз и решила, что дочь стала обузой, помехой новым отношениям. Она отправила четырнадцатилетнюю Арину обратно на родину одну на поезде. Папа обещал встретить девочку на вокзале. В состоянии опьянения родитель забыл об обещании.

Тогда ещё совсем юной девочке удалось самостоятельно отыскать свою тётю, сестру папы. Некоторое время она жила у неё. Но и тут Арине не были рады, обстановка для развития подростка, мягко говоря, не была благоприятной. Девочка была предоставлена самой себе.

В 16 лет она познакомилась с Андреем Кузнецовым, поначалу их отношения складывались хорошо. Однако оказалось, что он наркозависимый. Однажды Андрей предложил ей поехать в Риддер по делам, и она согласилась, ведь у неё и в мыслях не было, что любимый мог ей как-то навредить. Воспользовавшись доверчивостью и беспомощным положением своей спутницы, молодой человек отдал Арину за свои долги сутенёру в сексуальное рабство. Проституцией она занималась два года, ей тогда было 18 лет.

Однажды заложнице всё же удалось сбежать из этого ада. Она накопила деньги на то, чтобы приобрести билет на автобус до областного центра и на проживание. Средств должно было хватить на первое время. Тщательно продумав всё, Арина совершила побег вместе с ещё одной девушкой.

– Тогда она побоялась обратиться в правоохранительные органы. Девочка, только достигшая совершеннолетия, так и не получившая среднего образования, не знала, как и кто мог бы помочь ей в этой ситуации. Тем более, из-за случившегося она с трудом могла доверять окружающим, – пояснила Меруерт Утегенова.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Приехав в Усть-Каменогорск, Арина устроилась работать на автомойку, к слову, она и жила там. Её часто обманывали и не платили деньги.

Однажды она познакомилась с Дарьей Захаровой, разговорились. Арина рассказала о своей непростой судьбе. Дарья решила помочь ей и предложила пожить у себя дома. Они сразу же нашли общий язык. Возможно, причиной тому стала схожесть судеб двух девушек.

В 2018 году Дарья обращалась за помощью в Центр реабилитации жертв торговли людьми. Она и посоветовала подруге последовать этому примеру, ведь там её действительно могли поддержать.

– Так, в 2020 году Арина Воронина пришла к нам. История у неё грустная, но сейчас в её жизни всё более или менее нормализовалось. Она проживает вместе с нашей бывшей подопечной, помогает ей ухаживать за детьми, а также каждый день приходит в центр и получает психологическую, юридическую помощь. У девушки нет удостоверения личности, поэтому в первую очередь занимаемся оформлением необходимых документов. Скоро поможем ей приобрести осеннюю и зимнюю одежду, – говорит Меруерт.

Самое главное – у Арины есть огромное желание учиться. Девушка хорошо рисует, её привлекает маникюрный бизнес. По окончании карантина она получит возможность пройти обучение на специальных курсах.

ЖЕНЩИНА С ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛЕЙ

История Дарьи Захаровой не менее сложная и запутанная. Родилась она в неблагополучной семье. В детстве не получала достаточного тепла и любви от родных.

В восемнадцатилетнем возрасте девушка нашла себе подругу. Однажды эта приятельница предложила Дарье отличную работу, на которой можно хорошо подзаработать. Героиня нашей статьи согласилась.

Они приехали в место, где их уже поджидал Николай Сергеев, который сразу же забрал у девушек документы, запугал и заставил заниматься проституцией на улице. Именно от него позже Дарья родила двоих детей. Мужчина постоянно её избивал, даже беременную. Так продолжалось долгие годы. Дети росли.

Спустя время, набравшись сил и смелости, Дарья Захарова стала угрожать отцу своих детей тем, что если он её не отпустит, она напишет заявление в полицию, и в итоге его будет ждать не только серьёзное наказание в виде лишения свободы, но и обязательство о выплате алиментов. Как ни странно, это сработало.

В этот не самый простой период своей жизни Даша познакомилась с девушкой, которая, так же как и она, родила ребёнка, находясь в рабстве. У дочери новой знакомой особые потребности, из-за чего родительница решила отказаться от дитя. Дарья пожалела ребёнка и забрала его к себе.

Сейчас она многодетная мать, и благодаря тому, что с воспитанием детей ей помогает Арина, у неё есть возможность ходить на работу и кормить свою семью.

ЖИВОЙ ТОВАР

30 июля был отмечен Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Он провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 18 декабря 2013 года с целью повысить осведомлённость граждан о положении жертв торговли людьми.

Как отмечают в ООН, торговля людьми является серьёзным преступлением и грубым нарушением прав человека. Ежегодно тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя на родине, так и за рубежом.

Эта социальная проблема, к сожалению, не обошла стороной и Казахстан. Согласно оценке международной некоммерческой организации Walk Free, в 2018 году в республике находились 75 тысяч рабов. В этом рейтинге наша страна заняла 83-е место из 167.

Кроме того, тревожность ситуации доказывает и то, что в прошлом году Казахстан попал в контрольный список второго уровня в ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле людьми. На тот момент доклад охватывал 189 стран и оценивал усилия властей по борьбе с эксплуатацией за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. Как говорилось в документе, с предыдущего отчётного периода Правительство РК не продемонстрировало активизацию усилий в направлении искоренения торговли людьми. Этим и было обосновано решение о переносе страны в другую категорию. В этом году ничего не изменилось. В новом докладе отмечено, что в Казахстане не в полной мере соблюдают минимальные стандарты для борьбы с названой проблемой.

Однако в январе текущего года в республике ужесточили наказание за торговлю людьми. Раньше минимальным наказанием за подобное преступление было три года лишения свободы, теперь – четыре. Максимальный срок – 15 лет.

ПОСЕЯТЬ ЗЕРНО ДОБРА

По словам Меруерт Утегеновой, в 2018 году в Центре реабилитации жертв торговли людьми услуги получали 11 человек, в 2019 году – десять.

За помощью в центр обращаются жертвы трудового и сексуального рабства. Им помогают связаться с родными, обучиться и трудоустроиться, а также оказывают юридическую помощь. Со всеми работает психолог, вновь пробуждая в людях потерянную веру в светлое будущее и любовь к себе. Специалисты отмечают, что после прохождения подобного курса подопечные учреждения начинают ухаживать за собой, их физическое и моральное самочувствие улучшается.

– Мой опыт работы с жертвами торговли людьми показал, что в такую ситуацию чаще попадают те, кто не получил должной заботы в детстве. Поэтому, когда на их пути встречается человек, проявляющий к ним хорошее отношение, они всецело начинают ему доверять. Итог таких историй, как правило, – грязный и бесплатный труд, – поделилась Меруерт. – Поэтому хочется напомнить, что нравственный и моральный долг родителей – воспитание детей в семье и забота о них. Взрослые должны во всех ситуациях оказывать ребёнку поддержку.

Жертвам рабства следует помнить, что им вовсе не обязательно терпеть унижение с чьей-либо стороны или же оставаться с этой проблемой один на один. Всегда можно позвонить по телефонам горячей линии в Усть-Каменогорске, никому не откажут в помощи.

Частный фонд «Катализатор прогресса»:

8-771-625-05-77,

Управление криминальной полиции: 8 (7232) 23-43-61, 102,

линейный отдел полиции на станции Өскемен-1:

8 (7232) 50-27-11, 50-28-49.

Как не стать жертвой торговли людьми:

избегайте соблазнительных предложений случайных или малознакомых людей о работе, учёбе или браке;

поинтересуйтесь, легальна ли деятельность приглашающих вас на работу. Найдите в Интернете адрес названной фирмы;

ни в коем случае не доверяйте никому свои документы;

не берите деньги в долг у сомнительных, малознакомых частных лиц. Сразу оговаривайте условия предоставления и возврата долга.

Если вы или кто-то из ваших близких стал жертвой торговли людьми, немедленно сообщите об этом родственникам и в компетентные органы.

Гульжан Естаева

Бакытгуль Бельбаева