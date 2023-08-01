Четыре застройщика в ВКО оштрафованы за незаконное привлечение денег дольщиков

Четыре строительные компании в ВКО – «Дейнека», «DALA SK INVEST», «Elit Stroy group» и «Royal Finance Group» – оштрафованы за незаконное привлечение денег дольщиков на этапе строительства. Материалы пятой компании ТОО «ASILЖОЛGROUP» направлены в суд. Известно, что застройщики получили вложения населения, не имея на то соответствующих оснований. По статье 320 Кодекса «Об административных правонарушениях» для юридических лиц за это предусмотрен штраф 300 МРП.

Несмотря на то, что масштаб проблемы скромнее, чем в мегаполисах, эта тема не ускользает из поля зрения региональных властей и неоднократно становилась предметом обсуждения на совещаниях различного уровня. В областном управлении государственного архитектурно-строительного контроля (далее – ГАСК) рассказали и о других нарушениях, выявленных при проверке застройщиков. Само управление плановые проверки не проводит, но выезжает экстренно по сигналу отдела архитектуры и градостроительства и по обращениям граждан. За последнее время сигналов было предостаточно – оказалось, что восемь строительных компаний приступили к строительству жилья даже не получив на это разрешений.

– До начала строительства застройщик должен получить ещё и исходные документы: архитектурно-планировочное задание, согласованный с местными исполнительными органами эскизный проект. Когда специалисты отдела архитектуры осуществляют мониторинг и видят, что началось строительство, а за разрешительными документами к ним не обращались, отправляют нам письмо, и мы проводим соответствующую проверку, – разъяснила руководитель управления ГАСК ВКО Инна Ахаева.

Зачастую застройщики торопятся приступить к работе, чтобы не протягивать сроки, и надеются получить нужные разрешения параллельно. Они почему-то не учитывают, что в случае выявления нарушений им придётся приостанавливать строительство минимум на месяц – именно такой срок даётся компаниям на приведение документации в порядок. Инна Ахаева отметила, что застройщик вправе продлить этот срок, при этом он не должен продолжать строительство.

– Конечно, нет таких фактов, чтобы целое здание построили без разрешения. Например, ТОО «Шанырак ЕЛ» и «Орда Трейд» только котлован успели выкопать. Строительство остановлено, компании занимаются получением экспертиз. ЖК «Astoria» – застройщик ТОО «Дейнека», госэкспертизу прошли, но не согласовали эскиз. То есть, они строят, дом будет, но не такой, как заявлен в проекте, а это тоже обман жителей. Процесс также остановлен до приведения документации в порядок. ЖК «Townhouse» – застройщик Ж. А. Мандайбаев, аналогично, проект разработали, исходные документы не получили, приостановлены, – рассказала Инна Ахаева.

Отдельный пласт проблем создают компании, которые рекламируют и продают ещё не построенное жилье. Для того чтобы привлекать людей к долевому строительству, проще говоря, брать с них предоплату за будущую квартиру, тоже нужно получить соответствующее разрешение. Долевое строительство организуется тремя способами. Первый – можно получить гарантии у единого оператора – АО «КЖК». Второй – привлечь к участию банк второго уровня. Третий – привлечь деньги дольщиков, но только после возведения каркаса многоквартирного жилого дома. Во втором и третьем случае требуются разрешения местных исполнительных органов. На практике же люди уже вкладывают деньги, не проверив у стройкомпании документы. Это чревато проблемами: застройщик может оказаться недобросовестным, тогда покупателям придётся пройти сложные судебные процедуры, чтобы вернуть потраченные средства.

Показательным примером такого застройщика является ТОО «MRS Company», которое возводит ЖК «Grand Residence». По информации управления ГАСК ВКО, компания, не имея на то разрешений, активно рекламирует продажу жилья, привлекает дольщиков, по сути, обманывая их. Реклама транслируется в торговых домах и заведениях общепита в Усть-Каменогорске. Хотя 15 июня компания получила определение суда о запрете осуществления строительно-монтажных работ до получения разрешительных документов.

– Реклама должна соответствовать статье 23 Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Есть конкретные требования. На практике же реклама осуществляется громкими фразами: «Купи квартиру – получи кухонный гарнитур в подарок». А дома этого даже нет. Не имея разрешения на привлечение дольщиков, застройщик вправе продать жилье только после сдачи его в эксплуатацию. Хотя процесс получения несложный, всё равно торопятся быстрее продать. В договоры бронирования застройщики умудряются вписать пункт о том, что в случае, если покупатель отказывается от приобретения квартиры, он обязан выплатить неустойку. Это тоже незаконно, – говорит Инна Ахаева.

В ведомстве убедительно просят население требовать у стройкомпаний и внимательно изучать все разрешительные документы: права на земельный участок, архитектурно-планировочное задание, согласованный с местным исполнительным органом эскизный проект, заключение экспертизы на проектную документацию, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ, а в случае привлечения дольщиков на стадии строительства – разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков или гарантию единого оператора – АО «КЖК».

– Зачастую застройщик показывает только картинки и презентации, как будет выглядеть дом, квартира, этим ограничивается и пытается убедить покупателя купить именно его квартиру, привлекает местом, расположением, дополнительными преимуществами. Но заинтересованный житель обязан спросить документы, – подчеркнула Инна Ахаева.