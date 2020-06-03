Для того чтобы запомнить советы и следовать им, нужно соблюдать четыре условия.

Первое — надо быть сильным, чтобы не давать воли самолюбию; второе — надо принимать умные слова сердцем, всей душой, так, словно бы утоляешь ими жажду; третье — следует по нескольку раз повторять про себя услышанное, чтобы закрепить его в памяти; четвертое — нужно держаться подальше от вещей, которые изнашивают человеческий ум и заставляют его терять накопленные знания.

Таких вещей, которые изнашивают ум и заставляют его терять накопленные знания, кстати, тоже четыре. Это беспечность, неуступчивость, легкомыслие и уныние или пагубные пристрастия.

Слово 31

#РА_Абай175

Фотограф Дмитрий Франчук