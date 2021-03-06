Человек, сделавший историю

Об истории литературно-мемориального дома-музея Абая в Семее, становлении независимого государства и роли Первого Президента Казахстана в развитии культуры рассказал директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» Турдыкул Шанбай.

Открытие литературно-мемориального дома-музея Абая состоялось в 1940 году и было приурочено к 95-летию со дня рождения поэта. Его директором был назначен литератор Каюм Мухамедханов. Музей находился в двухэтажном особняке, в котором ранее проживал адвокат Анияр Молдабайулы, где по приезду в город часто останавливался Абай. В 1970-х годах музей переехал в дом купцов Ершовых. Здесь поэт останавливался для встреч с сосланными в Сибирь.

Спустя два десятилетия музей Абая превратился в целый комплекс. К 150-летию великого сына казахского народа здание музея было объединено в Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей Абая со зданием администрации и мечетью с медресе Ахмета Ризы, где с 1854 по 1859 годы учился Абай. Сегодня здесь представлены рукописи и книги на арабском, турецком, татарском языках и фарси.

В прошлом году, в год 175-летия Абая, литературно-мемориальный музей заметно обновился. Особо полюбился гостям и горожанам памятник великому мыслителю с сыновьями. Такие масштабные изменения не были бы возможными без государственной поддержки сферы культуры, которой в Казахстане уделяется огромное внимание. Основа такого подхода была заложена Нурсултаном Назарбаевым на заре Независимости.

– Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев известен как один из лидеров глобальной политики, который прославил свою страну на весь мир, – говорит Турдыкул Шанбай. – Он – настоящая пассионарная личность. Понятие «пассионар» ввёл в научный оборот Лев Гумилёв. Поскольку являюсь автором энциклопедии «Лев Гумилёв», я близко знаком с этим понятием. Елбасы, уважая заслуги Л. Гумилёва как учёного, открывшего миру тюркскую цивилизацию, поддержал его идею и предпринял несколько решительных шагов. Так, сегодня один из главных национальных университетов получил статус Евразийского и носит имя Льва Гумилёва. Об этом Первый Президент сказал на встрече со студентами университета: «Я всегда горжусь тем, что идея назвать новый университет «Евразийским» и присвоить ему имя Л.Н.Гумилёва – выдающегося евразийца – принадлежит мне». Нурсултан Назарбаев, как один из лидеров глобальной политики, с уважением относился к богатому наследию Абая и приложил особые усилия, чтобы его имя стало достоянием мира. В своих выступлениях на собраниях высокого уровня, форумах, курултае, съездах, больших встречах Нурсултан Назарбаев часто упоминал и цитировал Абая.

Директор музея также напомнил, что именно Нурсултан Назарбаев предложил ЮНЕСКО отметить 150-летие Абая на мировом уровне и получил поддержку от авторитетной глобальной организации. Таким образом, независимый Казахстан получил возможность показать миру гений Абая.

– 9 августа 1995 года Нурсултан Назарбаев принял участие в совещании, посвящённом 150-летию Абая Кунанбайулы, где выступил с объёмным докладом. Сегодня этот доклад вошёл в историю науки абаеведения под названием «Слово об Абае». В честь 175-летия Абая также был издан фундаментальный философский очерк Елбасы «Абай аманаты». В этом году исполняется 30 лет Независимости Республики Казахстан. Независимость – это понятие, имеющее глубокий историко-философский смысл. Независимость – это начало вечности любого государства. Сегодня мы живём в стране, которая сложилась за тридцать лет. Потребуется немало времени на то, чтобы перечислить все достижения за эти годы. Всё это, несомненно, заслуга Елбасы. Л. М. Млечин говорил: «История меняет человека или человек делает историю? Если говорить о Назарбаеве, то Президент Казахстана, несомненно, из числа тех немногих, кто сам делает историю», – заключил Турдыкул Шанбай.

Наргиза Омарканова

Семей