Быстрее молнии

Основными причинами пожаров в ВКО являются грозовые разряды, неблагоприятные погодные условия и человеческий фактор.

Об этом рассказал заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Арман Есентаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Согласно прогнозу погоды, в летний период температура воздуха остаётся повышенной. На практике сухая и засушливая погода благоприятна для возникновения природных пожаров. Для их своевременного обнаружения и ликвидации требуются дополнительные усилия. Так, основной причиной пожаров являются грозовые разряды и неблагоприятные погодные условия (устоявшаяся засушливая жаркая погода). Гроза – наиболее частое погодное явление в горных районах в летний период, часто сопровождающееся молнией. Ещё одну угрозу представляет ток, образующийся в земле после ударов молнии о поверхность. Именно поэтому одной из причин возникновения пожаров является своеобразная и многосценарная система поджогов молниевыми разрядами.

– Во всех лесных учреждениях и в Управлении организовано дежурство в выходные и праздничные дни, – проинформировал Арман Есентаев. – Период пожароопасного сезона в 2023 году установлен с 5 апреля, и он продлится до наступления холодов. Охрана лесов от пожаров и их обнаружение проводятся наземными силами государственной лесной охраны коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства в количестве 1077 человек.

Также основным источником возникновения лесных пожаров остаётся человеческий фактор. Учитывая, что пик пожароопасного сезона ещё не миновал, проведение своевременных профилактических мероприятий на сегодняшний момент остаётся одной из главных задач работников лесной охраны.

Ерик Абитов