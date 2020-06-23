Будни служителей правопорядка

23 июня в Республике Казахстан чествуют тех, кто всегда находится на страже общественного порядка и спокойствия граждан.

Каждый знает, что для сохранения порядка в любом государстве действует закон. Служба полицейских состоит в том, чтобы пресекать любые нарушения законодательства.

Один из таких стражей закона – оперуполномоченный отдела криминальной полиции отдела полиции района Алтай Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Самат Сайлауханов. Несмотря на то, что ему всего 30 лет, он уже получил звание капитана и раскрыл не одно уголовное дело. Также Самат награжден медалью за безупречную службу, что свидетельствует о его ответственном отношении к работе.

Как отмечает бравый полицейский, для него еще в детстве выбор будущей профессии был очевидным, ведь отец тоже работал в системе органов внутренних дел. Мальчик всегда мечтал быть на него похожим – так же ловить преступников и оберегать покой родных и близких.

– После армии поступил учиться в Павлодарский юридический колледж и одновременно устроился работать в полицию, – рассказал Самат Сайлауханов. – С тех пор занимаюсь раскрытием, предупреждением и пресечением уголовных преступлений, таких как кража, разбойное нападение, мошенничество, угон, торговля наркотическими веществами, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство.

Рабочий день капитана полиции начинается со знакомства с оперативной информацией. От дежурного он получает сводку о происшествиях в городе и незамедлительно приступает к проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений.

По словам оперуполномоченного, на какие только хитрости не идут злоумышленники, чтобы обогатиться.

– Был случай, когда ради того, чтобы совершить кражу, люди приезжали из другого города. Любителей легких денег задержали вскоре после совершенного ими деяния, – поделился он. – Часто сталкиваемся с мошенниками, которые работают по алгоритму. Например, человек выставил на продажу дом или автомобиль. Мошенники ему звонят и предлагают внести первоначальный взнос на карточку, при этом даже не убедившись в наличии предмета продажи. Когда им отправляют номер карты и код подтверждения, они списывают денежные средства на свой счет и исчезают.

Гораздо хуже, когда преступники посягают на здоровье и жизнь людей. К сожалению, с такими фактами капитану полиции приходится сталкиваться очень часто… Независимо от времени суток и сезона он едет на место совершения преступления, чтобы разобраться, как все произошло, найти и задержать виновного.

– Мы работаем в режиме 24 на семь, – отметил Самат Сайлауханов. – Если в сутках было бы больше часов, мы бы еще больше трудились. Ведь на первом месте – долг и верность выбранной профессии. И пусть она неспокойная, а порой даже опасная, но ни на что другое её не променяю.

Дома любимого мужа и смелого папу ждет семья. Кстати, четырехлетний сын Самата Алан мечтает пойти по стопам отца и деда и примерить фуражку генерала полиции.

Татьяна Кравченко

Район Алтай