Будет щедрым в степи дастархан

Насколько полна и широка выбором продукции продовольственная корзина различных районов Восточного Казахстана, можно судить по торговым прилавкам на традиционных ярмарках, регулярно проходящих в областном центре.

Не является исключением и Тарбагатайский район. При въезде в одно из сёл неподалёку от районного центра несколько лет назад установлена символическая юрта. Она изготовлена из металлических конструкций и готова принять под свой шанырак в любое время. Как знак степного гостеприимства, широты души, щедрости и доброты местных жителей. Это можно в полной мере прочувствовать как в гостях, так и во время выездных мероприятий, проводимых районом.

МЯСНОЕ И РЫБНОЕ

Фермерские и крестьянские хозяйства из южного района порадовали хлебосольством жителей и гостей Усть-Каменогорска и области. Вообще, слово «хлеб» звучит здесь не просто как дань условной традиции. По профилю экономики Тарбагатайский район является ярко выраженным животноводческим районом. Между тем своё определённое место в её структуре занимает также отрасль растениеводства. Хотя край просторных степей и живописных холмов считается зоной рискованного земледелия, здесь выращивают зерновые и многие другие сельскохозяйственные культуры. В их числе овощные, бахчевые, плодово-ягодные культуры. Причём заметный импульс получило земледелие в течение последних лет.

Обширный район на юге Восточного Казахстана объединяет самые различные населённые пункты. Они расположены в степной зоне, в предгорьях, а некоторая их часть – даже на побережье озера Зайсан. Так стоит ли удивляться, что в торговых рядах соседствует как мясная, так и самая разнообразная рыбная продукция? В этом тоже заключается некоторая изюминка степного края.

По официальной информации районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства, в нынешнем году обрабатываемый земельный клин расширится ещё на тысячу гектаров. В общей сложности посевные площади в масштабе района составят 16,3 тысячи гектаров.

– Ежегодно крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели закупают разную сельскохозяйственную технику, обновляют свой парк, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Бейбит Сербатыров. – Практически на всех земельных площадях применяется искусственное орошение. Без полива трудно рассчитывать на урожай. В районе имеются гидротехнические сооружения и водные ресурсы для организации полива выращиваемых культур.

Породное преобразование крупного рогатого скота в районе является темой номер один. По этому показателю тарбагатайцы неизменно числятся в списках постоянных лидеров в разрезе Казахстана. Ещё одним новшеством для земляков стало активное развитие дворовых откормочных площадок. Выгоду от разведения и реализации животных население района реально ощутило на семейном бюджете, который заметно пополняется за счёт «мясных» денег.

В ТРЕНДЕ ОВЦЕВОДСТВО

С прошлого 2020 года, существенно возрос интерес людей к овцеводству. Не секрет, что на протяжении длительного времени исконная отрасль предков находилась несколько в тени. Свою роль сыграли трудности со сбытом овечьей шерсти, а также шкур – кожевенного сырья. Хотя спрос на основной вид продукции – баранину сохранялся на стабильном уровне. В условиях карантина повысился спрос на свежее мясо овец и больше всего – на бульон из баранины, ставший обязательным пунктом в меню в целях профилактики или лечения больных от злополучной пандемии.

– Хозяйства, по разным причинам допустившие спад поголовья, снова начинают восстанавливать его, – говорит руководитель отдела. – Подобные явления не происходят просто так, значит есть в этом явный интерес у овцеводов.

Среди наиболее известных и крупных хозяйств, что занимаются разведением овец, называют, к примеру, СПК «Кокжыра», крестьянское хозяйство «Дастан» и другие. Для успешного выращивания мелкого рогатого скота на селе важны многие факторы. В первую очередь, нужен профессиональный подход со стороны фермеров. Здесь на выручку приходит богатый опыт предков. Детям потомственных чабанов с ранних лет знаком нелёгкий труд их родителей, дедушек и бабушек.

За прошедшие годы изменилось многое. Кто искренне заинтересован в успехе овечьего производства и бизнеса, тот создаёт все условия для работы, отдыха, мотивации рабочих. Поскольку ещё одной, наиболее острой сейчас проблемой овцеводческой отрасли является нехватка подготовленных кадров. Работать чабаном согласится сегодня далеко не каждый житель в сельской местности. «Рудный Алтай» в прошлом году конкретно обращался к этой актуальной теме в поиске путей решения проблемы.

СЛОЖЕНИЕ УСИЛИЙ

Одной из характерных примет времени в сельской местности становится установление и расширение связей, взаимное сотрудничество с коллегами из других регионов. В южных областях страны ценится скот и мясо Восточного Казахстана, за ними приезжают за тысячи километров. С другой стороны, на востоке востребован богатый опыт южных земляков в сфере полеводства и овощеводства. Не случайно в течение нескольких сезонов в аграрной сфере Тарбагатайского района сделан заметный рывок вперёд. В известной мере позитивно сказывался процесс трудовой миграции населения из трудоизбыточных регионов РК. Не проходит бесследно совместная работа, активный обмен знаниями и приобретение на деле практических навыков.

По многим позициям овощной и другой продукции в Тарбагатайском районе удаётся полностью закрывать свои потребности, а излишки реализовывать близким соседям. В некоторых населённых пунктах построены специальные хранилища для продукции растениеводства. Это верный подход к обеспечению её запасов на период межсезонья.

Дыхание степного ветра и одновременно озера Зайсан чувствует на себе Тугылский сельский округ. Ещё совсем недавно население прибрежного села Байтогас занималось расчисткой дорог от сильных снежных заносов, а сегодня сельчане озабочены другими хлопотами. Всё, за что они берутся, делают дружно и с удовольствием. По словам акима Тугылского сельского округа Каната Свенова, этим и отличаются жители рыбацкого населённого пункта. Мы в свою очередь можем вспомнить недавнюю деятельность кооператива по кислородной подкормке рыбы подо льдом. Наступит время – и потребуется плановая работа в сезон половодья по спасению рыбы и далее выпуску мальков.

Тугыл на ярмарках в районе и областном центре, как обычно, выставляет самый широкий ассортимент рыбной продукции, кроме того, различных полуфабрикатов из неё. Один из крупных экземпляров знаменитого зайсанского сазана при взвешивании составил внушительную цифру. Это по поводу потенциала рыбных ресурсов при должном и бережном отношении со стороны населения области.

ОСНОВА ЖИЗНИ

В районном центре – селе Аксуат есть прекрасный историко-краеведческий музей с редкими экспонатами из прошлого. Земляки бережно относятся к истории края, а также именам многих представителей прежних поколений, которые составляют честь и славу удивительного района. Особое место в музейных экспозициях отведено человеку труда, успешно представляющему самые различные сферы производственной, социальной, культурной, спортивной жизни общества. На них держится земля, основывается современный мир, устремлённый в близкое завтра, далее – в неизвестное и неизведанное, но достижимое будущее.

Есть в местном музее ещё один уникальный артефакт. Древний светильник, изготовленный из цветного металла, покрытого налётом времени, с фигурками хищных зверей. Сквозь мрак ушедших в прошлое давних времён и эпох яркий дрожащий язычок пламени и его тепло продолжают будто освещать округу и согревать наших современников.

Меир Токобаев

Тарбагатайский район