Будет. Но не сразу 

В начале лета жители поселков Восход и Водный записали видеообращения, в которых рассказали о своих наболевших проблемах. Стоит признать, что здесь их немало. В числе самых злободневных – плохое состояние дорог, переполненность местной школы, отсутствие детского сада, а также водопровода и уличного освещения.

Аким Семея Ермак Салимов встретился с местными активистами и выслушал все претензии и предложения.

– Который год ждём обещанную воду. На улицах нет света, а ученики возвращаются домой из школы поздно… Детского сада нет. Почты тоже. Здесь много пенсионеров, которые получают пенсии и пособия. Им для этого приходится ехать в центральный почтамт. Здесь у нас есть помещение, просим, чтобы почту, наконец, организовали в поселке. Кроме того, нужно огородить кладбище, поскольку оно уже давно должно быть закрыто, но там всё ещё хоронят. Нужно же что-то решать! – сетуют местные жители.

Аким города пообещал разобраться с проблемами, однако отметил, что всё будет делаться постепенно. В этом году начнутся работы по проведению магистрального водопровода. Магистраль, по словам подрядчиков, построят до декабря. Остальные работы начнутся в следующем году.

Справедливости ради стоит отметить, что при решении этих проблем, накапливавшихся годами, местные власти тоже сталкиваются с определенными сложностями.

– Пока этот проект готовился, Боровлянка перешла в частные руки. Обеспечивать поселок водой мы должны были оттуда, – говорит Ермак Салимов.

Найти решение этой задачи со множеством неизвестных одним разом не получится, и подобные обещания заведомо оказались бы невыполнимыми.

– Мы обеспечим вас хорошей водой из Боровлянки, причем тариф будет единый, его установит Горводоканал, – продолжил градоначальник. – Я не хочу вам понравиться и сказать, что всё сделаем сразу. Так не бывает. Часть работ начнем в этом году, остальное продолжим в 2021.

Что касается освещения, то оно будет проведено лишь на центральных улицах, по которым дети ходят в школу. Детский сад здесь появится, когда поселок обеспечат водой, – в следующем году. Вопросы с почтой и кладбищем городской аким также взял на личный контроль.

Флора Левина

Семей