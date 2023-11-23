Будь всегда в теме

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В ВКТУ им. Д. Серикбаева завершилась неделя студенческой финансовой грамотности.

В университете совместно с банками Halyk и Jusan провели комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности студентов.

Понятие «финансовая грамотность» – это не абстрактное знание нюансов рынков валют, ценных бумаг или процессов экономики. В первую очередь это умение грамотно распоряжаться собственными деньгами, сочетание знаний, осведомлённости и навыков, необходимых для принятия разумных финансовых решений.

Всё это ведёт к личному благополучию, улучшает благосостояние и качество жизни. Такие знания нужны всем, и чем раньше их получить и начать использовать – тем лучше. Поэтому руководство ВКТУ совместно с банками Halyk и Jusan организовали неделю финансовой грамотности для всех студентов вуза.

Представители банков рассказали молодым людям о технической составляющей – мобильных приложениях финансовых организаций, интернет-банкинге, противодействии кибермошенничеству. Пояснили нюансы юридической грамотности – знание прав (как потребитель финансовых услуг), на что обращать внимание в договорах с финансовыми организациями, какие знания законодательства могут быть полезными. Дали основы финансового планирования – как вести личные финансы, управлять личным (или семейным) бюджетом.

Помимо этого, представители банков объяснили, в чём разница оплаты через QR-коды, дебетовой картой или наличными деньгами, а также вручили студентам памятные сувениры.

Мария Хохлова