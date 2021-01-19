Большой переполох от малого ручья

Событие произошло в первые дни нового года в дальнем селе Урунхайка и связано с ручьём, протекающим по его окраине. Он берет начало из родника, называемого в народе Числинский ключ.

Вода из него стекала в русло ручья и впадала в озеро Маркаколь. Так было до нынешней зимы, до тех пор, пока русло не перемёрзло. В результате вода пошла поверх льда и, изменив направление, стала разливаться. К концу первой декады января она подступила к окраинам села, появилась реальная угроза подтопления четырёх дворов.

Устранить наледь, так называют воду, идущую поверх льда, возможно было только направив её в русло. Его надо было прорубать в толще льда и снега. Этим занялись привлечённые бригады специалистов местного лесохозяйственного учреждения, Маркакольского государственного заповедника, акимата Тоскаинского сельского округа, а также пожарной части № 45 из села Маркаколь. Все названные организации выдвинули по 10 человек для пробивания русла. Рубщики льда работали ломами, лопатами, невзирая на погодные условия – холод и ветер.

– Все они заслуживают слова благодарности, – говорит руководитель отдела ЧС Курчумского района Бауыржан Оразгалиев. – Однако особо хочу отметить пятерых сотрудников Маркакольской пожарной части № 45, которые продолжили и в ночное время пробивать дорогу воде, чтобы спасти дома урунхайцев. Это исполняющий обязанности начальника Маркакольской пожарной части № 45 Дамир Нурпеисов, начальник караула Тлек Муханов, пожарный-спасатель Алан Смаилов, водители Тлек Сайлаубаев и Тохтарбек Шаймуратов.

В общей сложности, в спасательных работах приняли участие порядка 40 человек. В результате слаженных действий было устроено русло, и вода из Числинского ручья стала стекать по нему в озеро, как это бывает в летний сезон. Угрозу подтопления удалось ликвидировать. Спасатели справились с задачей без привлечения техники.

Стоит сказать, что в нынешнюю зиму это уже не первый случай появления наледи на реках и последующей угрозы подтопления села, сельхозугодий. В первые дни нового года в Калжырском сельском округе стала разливаться одноимённая река. Под водой, которая быстро превратилась в ледовый панцирь, оказались пастбища местных фермеров, владельцев частных подворий. Благодаря оперативным действиям сотрудников ЧС, местной исполнительной власти, жителей села удалось усмирить реку Калжыр.

Больших и малых рек в районе много, и каждый зимний сезон они способны доставить немало хлопот из-за возникающих наледей.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район