Большое новоселье 

Мечта о собственном жилье сбылась сразу для тридцати семей областного центра.

В канун Дня Первого Президента РК ключи от долгожданных квартир получили из рук главы региона многодетные семьи, дети-сироты и граждане из социально уязвимых слоёв населения, которые состояли в очереди на получение жилья в Усть-Каменогорске.

В новом микрорайоне города в этот день было многолюдно, насколько это позволяют ограничительные меры. Улыбки на лицах и звонкий детский смех. Для этих семей сбылась давняя мечта, им не придётся больше ютиться на съёмных квартирах.

– Дорогие новосёлы! Государство с каждым годом расширяет возможности получения доступного жилья в рамках различных программ. В числе тех, кто сегодня получает ключи от квартир, есть представители различных социальных сфер. Позвольте поздравить вас с новосельем. Пусть ваша новая жизнь в новом доме протекает в комфорте, уюте и согласии. Пусть в ваших семьях царят счастье и изобилие, радость и детский смех. Крепкого вам здоровья и благополучия, – сказал аким области Даниал Ахметов.

Глава региона также отметил, что более 200 семей получили ключи в этом многоэтажном жилом доме в текущем году в рамках программ «Арендное жильё» и «Бақытты отбасы».

Новосёлы не скрывали радости. Ведь многие из них ждали этого момента много лет. Для семей, где воспитывается много детей, это очень важно, ведь доходы не всегда позволяют собрать достаточные средства на приобретение собственного жилья. Теперь они строят планы, как будут обживать просторные квартиры.

Осчастливили новым жильём не только многодетные семьи. Среди обладателей квартир – двукратная чемпионка Паралимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Демченко и воспитанник детского дома «Үміт», победитель республиканских и международных конкурсов, участник международного телепроекта «Ты – супер!» Владислав Лоскутов.

– Основа основ жизни каждого человека – свой очаг, квартира, – подчеркнула Ольга Демченко. – Во многом от этого в дальнейшем зависит и семейное благополучие. Благодаря Елбасы казахстанцы гордятся своим единством, соблюдением прав и свобод граждан. За годы Независимости под его мудрым руководством мы обрели уверенность в будущем.

Не менее значимым это событие стало и для мамы четверых детей Натальи Мальцевой. Женщина не скрывала радости – наконец-то сбылась мечта её семьи.

– Трудно передать словами все чувства, которые я сейчас испытываю, – поделилась женщина. – В этом году День Первого Президента РК для меня и моей семьи – особенный, потому что именно в этот праздник осуществится наша большая мечта – мы переедем в своё новое жильё! От имени многодетных матерей нашего города хочу выразить огромную благодарность государству, Елбасы, Президенту и руководству нашей области за постоянную поддержку.

Бахыт Сарсембаева