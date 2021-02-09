Больше или меньше?

Национальная перепись населения Республики Казахстан пройдёт в период с 1 по 30 октября 2021 года.

29 января под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего совета по реформам, сообщает пресс-служба Акорды. Одним из обсуждаемых вопросов стала организация национальной переписи населения.

Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, эта масштабная акция позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе реальную численность населения, его возрастной, гендерный состав, степень урбанизации, уровень доходов и другие сведения, необходимые для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.

Глава государства акцентировал внимание на важности содержательного наполнения опросников для получения максимального эффекта. При этом указав на недопустимость перегрузки граждан большим количеством вопросов и оптимальный подход к проведению переписи, с широким применением цифровых технологий, что особенно важно с учётом возможных ограничений в условиях пандемии.

Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную рабочую группу под председательством первого заместителя Премьер-министра Алихана Смаилова, которая займётся решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения переписи.

Напомним, перепись должна была пройти в 2020 году с 1 по 30 октября, однако из-за пандемии COVID-19 её перенесли на 2021 год.

– Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Теперь процесс сбора данных будет проводиться двумя способами, – сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

Первый способ – проведение интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz

(с 1 по 15 октября), который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи.

Второй – традиционный сплошной обход (с 1 по 30 октября). Его проведут с соблюдением необходимых санитарных норм среди респондентов, не прошедших перепись в онлайн-режиме.

– Нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе, которые потом будут переданы в школы в соответствующих регионах, – пояснил Кайрат Келимбетов.

На сайте sanaq.gov.kz указано, что в числе тех, кого будут переписывать, – постоянные жители (12 и более месяцев подряд проживающие в Казахстане), командированные за рубеж (госслужащие в служебных командировках на год и более), выехавшие за рубеж (жители Казахстана, выехавшие в командировку, на работу по контрактам или учёбу на срок менее одного года). А также туристы (жители Казахстана, выехавшие за рубеж на лечение, отдых, в гости), переселенцы (прибывшие в Казахстан из-за рубежа на постоянное жительство или ищущие убежище), иностранцы (прибывшие в Казахстан на учёбу или работу на год и более и находящиеся в Казахстане менее одного года).

По информации пресс-службы Премьер-министра РК, в целях реализации Плана мероприятий по проведению национальной переписи разработан и направлен на согласование в заинтересованные госорганы и акиматы областей проект Распоряжения Премьер-министра РК о создании специальной комиссии под председательством Первого заместителя Премьер-министра Алихана Смаилова. Первое заседание специальной комиссии предлагается провести 10 февраля.

Отметим, результаты переписи необходимы для разработки государственных программ по улучшению положения домашних хозяйств, брачно-семейных отношений, качества жизни людей с особыми потребностями, жилищных условий населения, а также для принятия решений по вопросам образования, занятости, рождаемости и миграции.

Окончательные данные по итогам национальной переписи населения Правительство должно опубликовать к середине 2022 года.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников