Больше чем на полмиллиона тенге оштрафовали жителей ВКО за несоблюдение ограничительных мер

Мониторинговые группы ежедневно выявляют нарушения на объектах предпринимательской деятельности. В основном, жители области не соблюдают масочный режим.

29 марта в Усть-Каменогорске мониторинговые группы проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 305 объектов предпринимательства. Было зарегистрировано 14 фактов нарушения ограничительных мер. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима в размере 262 530 тенге.

В Семее 29 марта рейды прошли по 309 объектам, в том числе 276, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили 13 нарушений масочного режима, составили 3 протокола на сумму 131 265 тенге, взыскали 3 штрафа на сумму 422 965 тенге.

В Риддере за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых было посещено 77 объектов. Благодаря рейдам выявлено 3 нарушения масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

Одно нарушение в ходе проверки 26 объектов предпринимательской деятельности выявлено в Курчатове.

Три факта нарушения ограничительных мер выявили в Шемонаихинском районе. Там в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 76 объектов.