Актуально

Больше чем на полмиллиона тенге оштрафовали жителей ВКО за несоблюдение ограничительных мер

30.03.2021
50

Мониторинговые группы ежедневно выявляют нарушения на объектах предпринимательской деятельности. В основном, жители области не соблюдают масочный режим.

29 марта в Усть-Каменогорске мониторинговые группы проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 305 объектов предпринимательства. Было зарегистрировано 14 фактов нарушения ограничительных мер. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима в размере 262 530 тенге.

В Семее 29 марта рейды прошли по 309 объектам, в том числе 276, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили 13 нарушений масочного режима, составили 3 протокола на сумму 131 265 тенге, взыскали 3 штрафа на сумму 422 965 тенге.

В Риддере за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых было посещено 77 объектов. Благодаря рейдам выявлено 3 нарушения масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

Одно нарушение в ходе проверки 26 объектов предпринимательской деятельности выявлено в Курчатове.

Три факта нарушения ограничительных мер выявили в Шемонаихинском районе. Там в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 76 объектов.

30.03.2021
50

Еще новости

За прошедшие сутки 25 жителей ВКО нарушили ограничительные меры

31.03.2021

Школьники вернутся за парты

30.03.2021

Ещё 23 нарушения ограничительных мер зафиксировано в ВКО

29.03.2021

В ВКО выявили 27 нарушений ограничительных мер

28.03.2021
Back to top button