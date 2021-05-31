Больше 800 объектов предпринимательства проверили на соблюдение санитарных норм в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений на объектах предпринимательства.

За прошедшие сутки в Усть-Каменогорске проверками было охвачено 145 объектов. Мониторинговые группы зарегистрировали 2 факта нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее 30 мая проведены проверки по 284 объектам, в том числе 270 объектах, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов выявлено 9 нарушений масочного режима. Взысканных штрафов и составленных протоколов нет.

В Риддере мониторинговые группы провели пять рейдов, посетили 71 объект, нарушений выявлено не было.

28 объектов посетили в Курчатове, 20 объектов в Бескарагайском районе, 94 объекта в Глубоковском районе, 89 объектов в Зайсанском районе, 71 объект в Шемонаихинском районе. Нарушений выявлено не было.

Также проверки прошли в Урджарском, Уланском, Курчумском, Абайском, Аягозском районах и районе Алтай.

Жителей области и представителей малого и среднего бизнеса призывают соблюдать санитарные нормы, установленные главным санитарным врачом области.