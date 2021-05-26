Больше 15 нарушений ограничительных мер выявили мониторинговые группы в ВКО

В Восточном Казахстане проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, установленных главным санитарным врачом области. За прошедшие сутки в регионе проверено свыше 900 объектов предпринимательской деятельности.

В Семее 25 мая проведены проверки по 276 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 263 объекта, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили восемь нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Составленных протоколов и взысканных штрафов нет.

В Риддере провели пять рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. Было выявлено три нарушения, а именно нахождение на рабочем месте без маски.

За прошедшие сутки в районе Алтай проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 139 объектов. Мониторинговая группа обнаружила два нарушения.

В Бескарагайском районе вчера прошло шесть рейдов на 21 объекте предпринимательства. В ходе мониторинга выявлено одно нарушение масочного режима.

В Глубоковском районе 25 мая проведено 18 рейдов на 132 объектах, выявлено два нарушения масочного режима, составлен протокол на сумму 131 265 тенге.

Один факт нарушения зарегистрирован в Шемонаихинском районе, где мониторингом было охвачено 75 объектов.

Кроме того, проверки прошли в Уланском, Урджарском, Курчумском, Зайсанском, Бородулихинском, Абайском, Аягозском районах, Курчатове. Нарушений выявлено не было. Во всех городах и районах области проводится разъяснительная работа по необходимости соблюдения ограничительных мер.