Большая работа на главных дорогах

Основной дорожной организацией Курчума, от работы которой зависит транспортное сообщение между сёлами района, как и открытость пути в область, является ПДУ № 5 ТОО «Облшығысжол». В ведении организации находится 496 километров автотрасс областного значения.

Складывается эта протяжённость из ряда дорог, ведущих к населённым пунктам в разных частях района. Есть в этом списке автодороги: Маркаколь – Урунхайка – Тоскаин (91 километр), Курчум – Акбулак – Карой – Ашалы (98 километров), Курчум – Калжыр (131 километр), Курчум – Маралды (75 километров), Курчум – Аксуат (47 километров) и другие.

В зимний период этот список дополняют пять километров ледовой переправы через Бухтарминское водохранилище, содержание которых также возложено на ПДУ № 5. В настоящее время на льду расчищены четыре полосы для движения транспортных средств. Из них две рабочие и две

запасные.

В общем, задачи у курчумских дорожников достаточно обширные, и в зависимости от сезона они включают также летнее и зимнее содержание, ремонт сети «артерий». По информации начальника ПДУ

№ 5 Баглана Уябаева, со взятыми на себя обязательствами коллектив справляется неплохо. По итогам 2020 года все плановые здания были выполнены. Что же имеется в активе?

Большим проектом, на реализацию которого в минувшее лето была брошена значительная часть техники и людей организации, стал средний ремонт трассы Улкен Нарын – Курчум.

– Мы смогли покрыть асфальтом дорогу протяжённостью 39 километров, – рассказывает Баглан Уябаев. – Это отрезок со стороны Улкен Нарына в сторону Курчумского района – от 96-го километра до

135-го. Таким образом, мы удлинили асфальтную трассу между двумя районами. В настоящее время участок с гравийным покрытием составляет всего 11 километров. В наступившем году мы надеемся их заасфальтировать и окончательно замкнуть обновлённую трассу между районами.

По информации руководителя дорожной службы района, произведён маршрутный ремонт пяти километров на автодороге Курчум – Калжыр. Эта категория ремонта предполагает полное обновление износившегося чёрного покрытия дороги. Ежегодный ямочный ремонт проделан на всём протяжении названной трассы (131 километр). Фронт работ дорожников включал и профилирование гравийных участков. Автогрейдеры прошлись по ним за сезон трижды. Наряду с этим обновлялась дорожная обстановка – знаки и указатели, окрашивались бордюры.

Для стабильной работы организации нужна соответствующая материально-техническая база, и она у курчумского ПДУ имеется. Парк техники включает: 16 снегоочистителей (автогрейдеры, погрузчики, тракторы МТЗ, К-700), в общей сложности 27 единиц. На самых дальних точках, где из-за буранов и снегопадов в зимний период есть вероятность перемётов, пробок на трассах, созданы ДЭПы – дорожно-эксплуатационные пункты.

Они же выполняют роль обогревательных пунктов для застрявших в дороге путников. ДЭПы находятся в селах Егендыбулак, Урунхайка и Маркаколь. Правда, в этом зимнем сезоне спасаться в них пока никому не пришлось. Сильных метелей не было, и снега в районе выпало сравнительно немного, в среднем его покров не превышает 20–30 сантиметров.

Среди людей, в чьи обязанности входит приведение в порядок наших дорог, есть те, на кого равняются их соратники. В названном начальником ПДУ списке ударников: механизаторы, работающие на колёсных тракторах, Батырхан Куркутов и Василий Читалов, машинисты погрузчиков Амантай Бакотов, Ерлан Кисаринов, машинисты автогрейдеров Есмухамбет

Уябаев, Нурбол Касыкбаев. Эти люди на серьёзной технике готовы в любой час отправиться туда, где нужна помощь путникам, чтобы возобновить движение на дорогах.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район